Düşündüğünüzden Daha Önemli: 19 Kasım Dünya Tuvalet Gününün Ardında Yatan Hikaye

Yetersiz sanitasyon, sağlık harcamalarını artırırken, insanların hastalanıp işten veya okuldan geri kalmasına neden olarak küresel ekonomiye yılda milyarlarca dolarlık zarar veriyor. Özellikle kız çocukları ve kadınlar için bu durum güvenlik endişeleri yarattığı gibi, okulu bırakma oranlarını da yükseltiyor; çünkü bazı okullarda dahi güvenli ve özel bir tuvalet bulunmayabiliyor. Tuvalet Günü, bu döngüyü kırmanın ekonomik kalkınmanın da anahtarı olduğunu hatırlamak amacıyla var.