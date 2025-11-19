onedio
Düşündüğünüzden Daha Önemli: 19 Kasım Dünya Tuvalet Gününün Ardında Yatan Hikaye

Düşündüğünüzden Daha Önemli: 19 Kasım Dünya Tuvalet Gününün Ardında Yatan Hikaye

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.11.2025 - 13:20

Yanlış duymadınız, Dünya Tuvalet Günü gerçekten de var. Peki 19 Kasım ne amaçla Dünya Tuvalet Günü olarak seçildi? Konu sadece temiz bir klozete sahip olmak değil, tüm insanlık için temel bir hak olan sanitasyon eksikliğinden kaynaklanan sağlık ve sosyal sorunlara dikkat çekmek. 

Buyurun detaylara 👇

Çoğumuz için temiz bir tuvalete, suya ve sabuna erişimek günlük hayatın bir parçası olsa da dünyanın büyük bir kısmı için lüks sayılıyor.

Ancak dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri, yani milyarlarca insan, temel sanitasyon hizmetlerinden yoksun yaşıyor. Bu durum, sadece konfor eksikliği değil; kolera, ishal ve tifo gibi ölümcül hastalıkların hızla yayılması anlamına geliyor. Dünyanın bazı yerlerinde açık alanda tuvalet ihtiyacını gidermek hala yaygın bir durum ve bu, özellikle çocukların sağlığını doğrudan tehdit ediyor.

Tuvalet eksikliğinin maliyeti sandığımızdan çok daha ağır.

Yetersiz sanitasyon, sağlık harcamalarını artırırken, insanların hastalanıp işten veya okuldan geri kalmasına neden olarak küresel ekonomiye yılda milyarlarca dolarlık zarar veriyor. Özellikle kız çocukları ve kadınlar için bu durum güvenlik endişeleri yarattığı gibi, okulu bırakma oranlarını da yükseltiyor; çünkü bazı okullarda dahi güvenli ve özel bir tuvalet bulunmayabiliyor. Tuvalet Günü, bu döngüyü kırmanın ekonomik kalkınmanın da anahtarı olduğunu hatırlamak amacıyla var.

Dünya Tuvalet Günü'nün mesajı oldukça basit ve net: Herkes için güvenli ve sürdürülebilir bir tuvalet.

Bu, yalnızca altyapı inşası değil, aynı zamanda hijyen eğitimi ve su kaynaklarının doğru yönetimi demek oluyor. Unutmayalım ki, temiz bir tuvalet ihtiyacının giderilmesi, yoksullukla mücadele, sağlıkta eşitlik ve çevrenin korunması gibi Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) merkezinde yer alıyor.

2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
