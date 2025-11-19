Düşündüğünüzden Daha Önemli: 19 Kasım Dünya Tuvalet Gününün Ardında Yatan Hikaye
Yanlış duymadınız, Dünya Tuvalet Günü gerçekten de var. Peki 19 Kasım ne amaçla Dünya Tuvalet Günü olarak seçildi? Konu sadece temiz bir klozete sahip olmak değil, tüm insanlık için temel bir hak olan sanitasyon eksikliğinden kaynaklanan sağlık ve sosyal sorunlara dikkat çekmek.
Çoğumuz için temiz bir tuvalete, suya ve sabuna erişimek günlük hayatın bir parçası olsa da dünyanın büyük bir kısmı için lüks sayılıyor.
Tuvalet eksikliğinin maliyeti sandığımızdan çok daha ağır.
Dünya Tuvalet Günü'nün mesajı oldukça basit ve net: Herkes için güvenli ve sürdürülebilir bir tuvalet.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
