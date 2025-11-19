Hiçbir Şey Bildiğiniz Gibi Olmayacak: Akrep Yeni Ayı'nda Gizli Fırsatlar, Ortaklıklar ve Dönüşümler Yaşanacak
Kasım ayı, yılın son Merkür retrosu ile sınandığımız, gölge dönemin etkilerini de bir hayli hissettiğimiz bir süreç olarak astrolojik anlamda bir hayli önemli. Bu süreçte başımıza gelenler elbette retro ile de sınırlı değildi. Merkür retrosu ile bir araya gelen Jüpiter retrosu, Mars etkisi derken şimdi de sıra Akrep Yeni Ayı'na geldi. Peki, Akrep Yeni Ayı'ı ne zaman? Akrep Yeni Ayı'nda neler olacak? Yeni Ay'da burçları neler bekliyor?
İşte, detaylar...
Akrep Yeni Ayı Ne Zaman?
Akrep Yeni Ayı Astrolojik Olarak Nedir?
Akrep Yeni Ayı’nın Özellikleri
Akrep Yeni Ayı'nda Burçları Ne Bekleniyor?
Akrep Yeni Ayı'nda Burcunuza Göre Bunlara Dikkat Edin:
Gelin, Akrep Yeni Ayı'nı bir de yapay zekadan dinleyelim:
