Jüpiter Retrosu'ndan En Çok Etkilenecek Burçlar: Merkür ve Jüpiter Retrosu Bir Arada Dönüşümü Başlatıyor!

Retro üzerine retro... Merkür retrosunun başlamasından beri iyi misiniz? Kemerlerinizi bağlasanız iyi olur, zira Kasım ayı bir hayli hareketli geçecek. Merkür'den sonra Jüpiter de retro hareketine başlıyor. Bu geri gidiş ile birlikte de hayatımızda bir şeyler değişecek elbette. Kimileri aşkla kimileri para ile sınanacak... Peki, sizin payınıza ne düşecek?

İşte, Jüpiter retrosundan en çok çok etkilenecek burçlar