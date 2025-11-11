onedio
Jüpiter Retrosu'ndan En Çok Etkilenecek Burçlar: Merkür ve Jüpiter Retrosu Bir Arada Dönüşümü Başlatıyor!

11.11.2025 - 13:40

Retro üzerine retro... Merkür retrosunun başlamasından beri iyi misiniz? Kemerlerinizi bağlasanız iyi olur, zira Kasım ayı bir hayli hareketli geçecek. Merkür'den sonra Jüpiter de retro hareketine başlıyor. Bu geri gidiş ile birlikte de hayatımızda bir şeyler değişecek elbette. Kimileri aşkla kimileri para ile sınanacak... Peki, sizin payınıza ne düşecek? 

İşte, Jüpiter retrosundan en çok çok etkilenecek burçlar

Jüpiter Retrosunda Burçları Neler Bekliyor?

Retroların gölge dönemi 21 Ekim'de başlamıştı. Hemen ardından Merkür retrosu 9 Kasım itibarıyla hayatımızın tam da ortasında yerini aldı. Derken Jüpiter retro da ayın son kozunu oynadı adeta! 11 Kasım'da geri hareketine başlayan Jüpiter, Yengeç burcunda konumlanıyor. Retro hareketine ise 10 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

Peki bu dönemde başımıza neler gelecek? Gelin, bu retro döneminde hayatı değişecek burçları yakından inceleyelim. 👇

Boğa

Bu Jüpiter retrosunda Yengeç burcu ve toprak elementinin birleşimi, hayatınıza yeni bir istikrar ve denge getiriyor. Toprağın sağlam ve güvenilir yapısı, Yengeç'in duygusal dalgalarını dengeliyor ve size her iki dünyanın en iyisini sunuyor.

  • Para: Maddi güvenliğinizle ilgili beklenmedik olumlu gelişmeler kapınızı çalabilir. Belki de uzun zamandır beklediğiniz bir terfi, bir iş teklifi veya beklenmedik bir miras sizi bekliyordur.

  • Aşk: Romantizmin doruklarına çıkabilirsiniz... Belki de uzun zamandır hayalini kurduğunuz aile kurma heyecanı veya evlilik teklifi gündeminize gelebilir. 

  • Miras: Toprak ya da taşınmaz mallarla ilgili gelişmeler yaşanacak. Belki de bir arazi, ev veya diğer taşınmaz mallarla ilgili bir miras veya satın alma fırsatı kapınızı çalabilir.

Yengeç

Yengeç burcu olanlar, bu dönemde Jüpiter retrosunun kendi burçlarında gerçekleşmesi sebebiyle geçmişle yüzleşme ve duygusal temizlik sürecine adım atacaklar. Bu süreç, iç dünyanızda bir yeniden doğuşun habercisi olabilir. Özellikle ilişkilerinizde eski bağlarından sıyrılıp yeni bir sayfa açma fırsatı bulacaksınız.

  • Aşk: Eski bir aşkın kapısını tekrar çalabilirsin. Gerçekten istiyorsan, şimdi ex'ten next olabilir. 

  • Para: Şansın ev, arsa veya aile yatırımları üzerinden yükselebilir. Bu dönemde, bu tür yatırımların getirisi artabilir veya yeni fırsatlar doğabilir.

  • Şans: Geçmişten gelen fırsatlar karşısına çıkabilir. Belki de geçmişte kaçırdıkları bir fırsat, bu dönemde tekrar karşılarına gelebilir.

Aslan

Şimdi bir içe dönüş ve kalpten kararlar dönemi başlıyor. Bu dönem, ruhunun derinliklerine dalıp kendini ve ne istediğini daha iyi anlama zamanı. 

  • Aşk: Mevcut ilişkinde geçmişte kalan duygusal yüklerin çözülmesi için ideal bir zaman. Bekarsan, eskiyi unutup yeni bir aşka dalmak da mümkün. 

  • Kariyer: Işığınızı yeniden parlatmak için eski bir fırsat kapını çalabilir. Belki de eski bir iş teklifini değerlendirebilir ya da kariyerinizde yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Kariyerin tamamen değişebilir. 

  • Şans: Kalpten gelen dilekler gerçek olacak! Sen yeter ki iste!

Akrep

Su elementinin derinliklerinde saklı olan enerjiyi en yoğun hisseden burçlardan biri olacaksınız. Suyun akışkanlığını ve derinliğini yansıtan bir enerji ile duygusal dünyan da zenginleşecek hayatın karmaşası da son bulacak. 

  • Aşk: Gizli kalmış duyguların yüzeye çıkması kaçınılmaz olacak. Belki de eski bir aşkın yeniden canlanmasına şahit olacağız belli ki! 

  • Para: Uzun zamandır beklediğin bir alacak ya da belki de bir mirasın yoluna çıkacak. Paraya dair dileklerine dikkat et, gerçek olacak.

  • Kariyer: İçsel sezgilerinizin gücünü asla küçümseme. Çünkü bu retroda içinden geldiği gibi attığın adımlar seni zirveye taşıyacak. Stratejini akıl ve kalple belirle.

Oğlak

Karşıt burcun Yengeç'teki retroda güçleniyor ve dönüşüyorsunuz. Bu rüzgarın esintisi, hayatınızın her alanına nüfuz ediyor ve sizinle birlikte hayatınızı dönüştürüyor.

  • Kariyer: Yarım kalan işlere odaklanın. Geçmiş ile gelecek bir araya gelip iş dünyasında gerçek bir lider olacaksınız.

  • Aşk: Duygusal sorumluluklar ve bağlanma temaları ön plana çıkacak. İlişkinizdeki duygusal yüklerin farkına varacak ve bu yükleri taşıma konusunda daha sorumluluk sahibi olacaksınız. Evlilik kapıda, diyebilir miyiz?

  • Para: Aile kaynaklı yatırımlar veya gayrimenkul kazançları söz konusu olabilir. Paraya kavuşacaksınız.

Balık

Yengeç retrosunun etkisi altında, iç dünyanız adeta bir okyanus gibi derinleşiyor. Bu dönemde, ruhsal anlamda kendinizi daha derinlere dalmış hissedebilirsiniz. bu keşfe hazır olun. 

  • Aşk: Sizin için her şeyi feda etmeye hazır! Aşkta tüm güzellikler önünüze serilecek... Hak ettiğiniz ilgi ile şımartılacaksınız. 

  • Para: Yaratıcılığınızı kullanarak para kazanma fırsatları kapınızı çalabilir. Belki de hobilerinizi mesleğinize dönüştürme veya yaratıcı bir projede yer alma şansı bulabilirsiniz. 

  • Şans: Özellikle sanatsal ya da spiritüel alanlarda yüksek. Bu dönemde, belki de hiç beklemediğiniz bir anda büyük bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Yeteneklerinizi sergileyin.

Gelin, Jüpiter retrosundan nasibini alacak burçları neler bekliyor bir de yapay zekadan öğrenelim!

