Merkür Yetmezmiş Gibi Jüpiter Retrosu da Başladı! Ünlü Astrolog Dinçer Güner Retroda Neler Olacağını Açıkladı

Merkür Yetmezmiş Gibi Jüpiter Retrosu da Başladı! Ünlü Astrolog Dinçer Güner Retroda Neler Olacağını Açıkladı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 12:43

Gölge dönemi, Merkür retrosu derken Kasım ayında başımıza gelmeyen kalmayacak gibi görünüyor. Üstelik Jüpiter de 11 Kasım itibarıyla geri hareketine başlıyor. Merkür, Kasım ayının sonuna kadar retro etkisiyle hayatımıza etki ederken Jüpiter ise 12 Mart'a kadar Yengeç burcunda geri hareket edecek. Peki, hem Merkür hem Jüpiter retrosu bir arada gökyüzünü sararken hayatımızda neler değişecek? Jüpiter retrosunda burçları neler bekliyor? 

Kaynak: Twitter/ Dinçer Güner

İşte, detaylar...

Kasım'da retro bir başka: Merkür'den sonra şimdi de Jüpiter retrosu başladı!

Kasım'da retro bir başka: Merkür'den sonra şimdi de Jüpiter retrosu başladı!

Aslında retro dönemi 21 Ekim itibarıyla başladı. Retro öncesi gölge dönemin ardından 9 Kasım'da Merkür geri hareketine geçti. Hemen ardından 11 ila 12 Kasım'da ise Jüpiter, Yengeç burcunda retro hareketine başladı. Retrolar, geri dönüşler, geçmiş, gelecek, aşk, para derken bakalım başımıza neler gelecek. 

Kasım ayına damgasını vuracak olan ikinci retronun etkilerini gelin ünlü astrolog Dinçer Güner'den öğrenelim. Bakalım, Jüpiter retrosunda neler olacak?

Merkür retrosu Kasım sonunda bitecek ama Jüpiter retrosu 12 Mart'a kadar devam edecek!

Merkür retrosu Kasım sonunda bitecek ama Jüpiter retrosu 12 Mart'a kadar devam edecek!
i.haberglobal.com

Her şeyi büyüten, iyiyi de kötüyü de haddinden fazla gözümüze sokan Jüpiter, retro hareketine Yengeç burcunda başlıyor. Dinçer Güner'e göre bu retro dönemi, Jüpiter'in güçlü etkisi ile 'Bolluk, bereket, şans, inanç ve genişlemeyi ilgilendirecek.' Yengeç burcunun etkisi ise 'Ev, aile, yuva, kökler, duygusal güvenlik, beslemek, korumak ve geçmiş' ile ilişkili olacaktır. 

Bu iki etki göz önünde bulundurulunca ise dış dünyayı bir kenara bırakıp iç dünyaya odaklanmak moda olacak. Yani Mart'a kadar 'Dışarıda yeni ilişkilerle güvende hissetmek yerine, ben kendi kendime yetebiliyor muyum?' diye düşünebilirsiniz. 

Peki, bu durumda ilişkiler ve ev hayatında neler değişecek?

Hane içinde düzen değişebilir: Evdeki memnuniyetsizlik artabilir!

Hane içinde düzen değişebilir: Evdeki memnuniyetsizlik artabilir!

Aman dikkat, Jüpiter retroda evdeki memnuniyetsizlik artabilir. Taşınma, evin içini düzenleme, temizleme, yenilenme konular gündeminizde olabilir. Eski eşyalar, yenilenmeyen düzen canınızı sıkabilir. 

Ev alma planı yeniden gözden geçirilmeli bu aralar... Bu süreçte değişim arzusuna kapılıp bütçeden, tercih ettiğiniz konumdan ve amaçtan sapabilirsiniz. 

Geçmişin yükü ağır gelebilir: Çözülmemiş kırgınlıklar sizi sarabilir! 

Yengeç burcundaki Jüpiter, özellikle de atalar ve kökleri gündeme getirebilir. Aile meseleleri, derin kırgınlıklar, miras konuları gündem olabilir. Şimdi geçmiş kırgınlıklarla yüzleşme vakti. Bu da aile içindeki düzenin değişmesine neden olabilir.

O beklediğiniz miras sizi bulacak mı?

O beklediğiniz miras sizi bulacak mı?

Hem Merkür hem Jüpiter bir arada retro hareketine girmişken, elbette gündem geçmiş olacaktı... Değil mi? İşte bu noktada ailenize ve köklerinize inmenizi sağlayan Jüpiter, bir yandan da derinlerdeki o hazineleri ortaya çıkaracak gibi görünüyor. 

Hak ettiğinizi bugüne kadar alamadıysanız, sonunda alabileceksiniz. Adalet yerini bulurken, kendinizi güvende de hissedeceksiniz.

Jüpiter retrosunda abartmaya meyilli olabilirsiniz!

Geçmiş gelecek, değişim dönüşüm derken savunma mekanizması olarak aşırılıklar söz konusu olabilir. Aman dikkat aşırı yemek yemek, alışveriş çılgınlığı yapmak, ilişkilerde de sağlıklı olanın dışına çıkmak mümkün. Bu yüzden sınırları aşarken, bazı şeyleri abartmaya meyil ederken, iyi düşünün. 

Aman diyelim, bu aralar eskiye rağbeti de abartmayın! Eski müzikler, bol nostalji, eski arkadaşlıklar güzel ama eski aşklarla toksik ilişkilere yaklaşmayın.

Dilerseniz, Jüpiter retrosunu bir kez de yapay zekanın yorumuyla keşfedebilirsiniz!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
