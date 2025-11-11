Merkür Yetmezmiş Gibi Jüpiter Retrosu da Başladı! Ünlü Astrolog Dinçer Güner Retroda Neler Olacağını Açıkladı

Her şeyi büyüten, iyiyi de kötüyü de haddinden fazla gözümüze sokan Jüpiter, retro hareketine Yengeç burcunda başlıyor. Dinçer Güner'e göre bu retro dönemi, Jüpiter'in güçlü etkisi ile 'Bolluk, bereket, şans, inanç ve genişlemeyi ilgilendirecek.' Yengeç burcunun etkisi ise 'Ev, aile, yuva, kökler, duygusal güvenlik, beslemek, korumak ve geçmiş' ile ilişkili olacaktır.

Bu iki etki göz önünde bulundurulunca ise dış dünyayı bir kenara bırakıp iç dünyaya odaklanmak moda olacak. Yani Mart'a kadar 'Dışarıda yeni ilişkilerle güvende hissetmek yerine, ben kendi kendime yetebiliyor muyum?' diye düşünebilirsiniz.

Peki, bu durumda ilişkiler ve ev hayatında neler değişecek?