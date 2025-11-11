Merkür Yetmezmiş Gibi Jüpiter Retrosu da Başladı! Ünlü Astrolog Dinçer Güner Retroda Neler Olacağını Açıkladı
Gölge dönemi, Merkür retrosu derken Kasım ayında başımıza gelmeyen kalmayacak gibi görünüyor. Üstelik Jüpiter de 11 Kasım itibarıyla geri hareketine başlıyor. Merkür, Kasım ayının sonuna kadar retro etkisiyle hayatımıza etki ederken Jüpiter ise 12 Mart'a kadar Yengeç burcunda geri hareket edecek. Peki, hem Merkür hem Jüpiter retrosu bir arada gökyüzünü sararken hayatımızda neler değişecek? Jüpiter retrosunda burçları neler bekliyor?
Kaynak: Twitter/ Dinçer Güner
İşte, detaylar...
Kasım'da retro bir başka: Merkür'den sonra şimdi de Jüpiter retrosu başladı!
Merkür retrosu Kasım sonunda bitecek ama Jüpiter retrosu 12 Mart'a kadar devam edecek!
Hane içinde düzen değişebilir: Evdeki memnuniyetsizlik artabilir!
O beklediğiniz miras sizi bulacak mı?
Jüpiter retrosunda abartmaya meyilli olabilirsiniz!
Dilerseniz, Jüpiter retrosunu bir kez de yapay zekanın yorumuyla keşfedebilirsiniz!
