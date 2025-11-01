Ay Takvimine Göre Kasım Ayı Saç Kesim Günleri! Ay Takvimine Göre Saç Kesimi ile Hayatın Ritmini Yakalayın

Sonbaharın dinginliği ile kışın enerjisini buluşturan Kasım ayını kucaklıyoruz! Doğanın kusursuz döngüsü kışın gelişi ile yavaşlarken bir kez daha yenilenme şansınız var. Elbette bunun için Ay’ın hareketlerini incelemeniz ve ritmine ayak uydurmanız şart!

Yüzlerce yıldır, en güzel kadınlar saçlarını Ay'ın evrelerine ve ışığına göre şekillendiriyor. Şimdi ise sıra sizde: Saçınızın uzamasını, parlaklığını ve enerjisini doğrudan etkileyen Ay takvimine göre doğru zamanda kuaför koltuğuna oturmaya özen gösterin. Kasım’ın Ay enerjisini yakalamak için doğru zamanda atılan bir makas darbesiyle hayatınız da değişebilir. Peki, Kasım ayında hangi günlerde saç kesilmeli? Hangi günler saç kesimi yapılmamalı?

İşte, detaylar..