Ay Takvimine Göre Kasım Ayı Saç Kesim Günleri! Ay Takvimine Göre Saç Kesimi ile Hayatın Ritmini Yakalayın

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
01.11.2025 - 16:03

Sonbaharın dinginliği ile kışın enerjisini buluşturan Kasım ayını kucaklıyoruz! Doğanın kusursuz döngüsü kışın gelişi ile yavaşlarken bir kez daha yenilenme şansınız var. Elbette bunun için Ay’ın hareketlerini incelemeniz ve ritmine ayak uydurmanız şart! 

Yüzlerce yıldır, en güzel kadınlar saçlarını Ay'ın evrelerine ve ışığına göre şekillendiriyor. Şimdi ise sıra sizde: Saçınızın uzamasını, parlaklığını ve enerjisini doğrudan etkileyen Ay takvimine göre doğru zamanda kuaför koltuğuna oturmaya özen gösterin. Kasım’ın Ay enerjisini yakalamak için doğru zamanda atılan bir makas darbesiyle hayatınız da değişebilir. Peki, Kasım ayında hangi günlerde saç kesilmeli? Hangi günler saç kesimi yapılmamalı? 

İşte, detaylar..

Kasım Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

  • 3 Kasım – Boğa Burcundaki Ay: Toprak enerjisiyle saçlarınızın köklerini besleyin... Bu çok özel günde yapılan sadece saç kesimi değil bakım uygulamaları da bir hayli işlevsel olacak. Saçlarınızın dolgun ve kalıcı olmasını isteyenler için bugün adeta bir şans. 

  • 7 Kasım – Yengeç Burcundaki Ay: Boğa Dolunayı'nın hemen ardından su elementinin etkisi ile hızlı uzayan saçlara kavuşabilirsiniz. Saçlarınıza yumuşaklık ve doğal bir parlaklık kazandıracak uygulamalar için hemen kuaföre koşun! 

  • 11 Kasım – Başak Burcundaki Ay: Kusursuz bir görünüm ise hayalinizdeki bugün tam size göre! Detaycı bir enerjiye sahip bugün, saç kesimi size aynı zamanda şans da getirecek. 

  • 15 Kasım – Akrep Burcundaki Ay: Radikal değişiklikler için sizi heyecanlandıracak. Uzun zamandır düşündüğünüz o yeni saç modeli ya da rengi için bir an önce cesaretinizi toplayın ve kendinizi yenileyin. Bambaşka bir tarz ile göz kamaştıracaksınız. 

  • 19 Kasım – Oğlak Yeni Ayı'nın Enerjisi: Uzun vadede güçlü uzama ve kalın telli saçlar için en verimli günlerden birindeyiz. Yeni Ay'dan aldığınız enerji ile yapacağınız değişim bu ay size aşk ve iş hayatında eşsiz bir başlangıcı da müjdeliyor! 

  • 24 Kasım – Balık Burcundaki Ay: Saçlarınıza romantik bir dokunuş katıyor, Balık! Özellikle dalgalı saçlar, permalar, perçemler ya da yumuşak geçişli farklı tarzlarda kesimler bugün enerjinizi bir hayli artırır.

  • 29 Kasım – Aslan Burcundaki Ay: Ay bitmeden bu şansı yakalayın! Parlaklık, öz güvenli ve dikkat çekici bir imaj yakalayabilirsiniz. Dahası, bugün yapacağınız değişimle sadece imajınızı yenilemekle kalmayacak hayatınızda köklü bir değişimi de başlatacaksınız.

Kasım Dolunay'ında Saç Kesim Ritüeli: “Ay Işığında Niyet”

Saçlarınızı kestirmek için artık doğru günü biliyorsunuz. Ancak size bu aya özel bir de ritüel tavsiyemiz var. Bu ay 5 Kasım'da meydana gelecek Boğa Dolunay'ında niyetlerinizi gerçekleştirecek bu ritüeli deneyin. Yapmanız gereken ise basit: “Ay Işığında Niyet”. 

Üstelik ritüeli 5 Kasım'da yapmak zorunda değilsiniz. Zira, Kasım akşamlarında saçınızda küçük bir değişim yapmadan hemen önce aynaya bakıp üç derin nefes alarak ritüele başlayabilirsiniz. İçinizden “Geçmişin gölgelerini bırakıyor, yeniliğe yer açıyorum” deyin. Bu cümle, Ay’ın yenileyici enerjisini doğrudan sizinle buluşturur. Ardından bir de süreç belirleyin. Kasım ayının şu gününde saçlarımızı kesip geçmişimi de serbest bırakıyorum deyin. Böylece, negatif enerjiyi kesmekle kalmaz, yeni bir frekans yaratırsınız. Şimdi hayatınızın değişeceği anı belirlemiş oldunuz, buna inanarak deneyin ve sonuçları görmek için bekleyin!

Kasım Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

  • 5 Kasım – Boğa Burcundaki Ay: saçlarınızın formunu korumakta zorlanabilirsiniz. Saçlarınızın daha kolay kırılabilir, dökülmeler söz konusu olabilir ve kopmalar artabilir. Bu nedenle saçlarınıza ekstra özen göstermelisiniz bu Dolunay'da! Saçlarınızı da asla kesmemelisiniz... 

  • 10 Kasım – Terazi Burcundaki Ay: Şimdi güzellik algınızda bir kararsızlık söz konusu olabilir. Saç kesimi veya renk değişikliği gibi büyük değişiklikler yapmayı düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün. Çünkü kararlarınızdan pişman olabileceğiniz o gündesiniz.

  • 13 Kasım – Akrep’te Gölge Gün: Aman dikkat, bugün Ay boşlukta olacak ve enerjiler bir hayli karışacak. Bu yüzden saç kesimi enerji akışınızı tıkayabilir. 

  • 17 Kasım – Yay Burcundaki Ay: Saç telleriniz zayıflayabilir ve kesim sonrası saç uzaması yavaşlayabilir. Kesim yerine bakımı deneyin deriz. 

  • 22 Kasım – Kova Burcundaki Ay: Elektriklenme ve cansızlık bir görüntü söz konusu olabilir. Saç bakım ürünlerinde bile en iyiyi seçmeli, doğallığa yönelmelisiniz.

  • 26 Kasım – Koç Burcundaki Ay: Bu enerji, saç köklerinizi yorabilir ve enerji akışınızı keser. Şansınızı ve kısmetinizi kaybetmek istemiyorsanız, bugün saçlarınıza işlem yapmayın. 

Kasım Ayının Nötr Saç Kesim Günleri:

Kasım ayı boyunca, Ay enerjisi dengede olduğu için saç bakımı yapabileceğiniz nötr günler de söz konusu olacak. Ancak bu tarihlerde kesim etkisi sınırlı olabilir: 2 Kasım, 8 Kasım, 20 Kasım ve 28 Kasım'da yapacağınız uygulamalardan olumsuz etki alacağınızı sanmıyoruz. 

Yine de bugünlerde kesim yerine; saç bakımı yapabilirsiniz.

Ay Takvimine Göre Saçınızı Kestirdiğinizde Ay'ın Ritmi Saçınızdan Ruhunuza Geçiyor!

Ay'ın gizemli ve büyüleyici etkisi, tarih boyunca birçok kültür ve inanışta önemli bir rol oynamıştır. Bilim dünyası henüz Ay’ın yerçekimsel etkisinin saç köklerindeki su moleküllerini etkileyip etkilemediğini kesin bir dille kanıtlamasa da bu konuda geniş bir inanış yelpazesi bulunmaktadır.

Biliyor muydunuz? Eski Mısır'da, kadınlar saçlarını kesmek için sadece Dolunay gecelerini tercih ederdi. Bu özel gecelerde Ay’ın ışığının, ruhun güzelliğiyle birleşerek saçlara kutsal bir enerji yüklediğine inanılırdı. Bu inanış, belki de kuaförden çıktığımızda neden sadece güzel değil, aynı zamanda yeniden doğmuş gibi hissettiğimizin bir açıklaması olabilir...

Dolunay sonrası yapılan saç kesimlerinin ise geçmişin ağırlığını alıp götürdüğüne, bir nevi arınma süreci olduğuna inanılırdı. Diğer yandan, Yeni Ay döneminde yapılan saç kesimlerinin ise yeni bir sayfanın, taze bir başlangıcın habercisi olduğu düşünülür. Ancak bu veriler tek başına yeterli değildir. Ay'ın azalan ve artan evreleri ile konumlandığı burç da hayatın ritmini değiştirebilir. 

Saçınız ışıl ışıl, güzelliğiniz daim olsun! Güzellik ve sevgiyle kalın sevgili okurlarımız...

