Günlük Burç Yorumuna Göre 1 Kasım Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün derinlerdeki sakinliğinle, iç dünyanın dingin dalgalarında yüzmeye hazır ol. Öfkeni ve heyecanını bir kenara bırakıp sezgilerinin seni yeni bir rotaya yönlendirmesine izin ver. İşte bu sayede kariyerinde belki de gözlerden kaçan ama önemi son derece büyük olan bir katkın sonunda hak ettiği değeri bulabilir. Böylece, geçmişte yaptığın bir hata da artık seni huzursuz etmeyi bırakacaktır. Zira bugün, onu nasıl fırsata dönüştüreceğini keşfedecek, içten içe bir gülümseme ile iş hayatında taşları yerine oturtacaksın.

Tabii bu durumda hafta sonu olmasına rağmen, aklın işte kalabilir. Hatta belki de ilham verici bir fikir, seni koltuğundan sıçratarak harekete geçirebilir. Finansal konularda ise sezgilerine güvenmek sana yardımcı olacaktır. Bir risk almadan önce iç sesini dinlemeyi unutma. İş arkadaşlarınla arandaki enerji değişiyor, daha sıcak ve samimi bir iş ortamı oluşturarak grup içindeki yerini de sağlama alabilirsin.

Sırada aşk var! Bugün duygusal bir teslimiyet söz konusu... Partnerinle belki de daha önce hiç konuşmadığın konular gündeme gelebilir ama bu sefer kalpler, birbirini yargısızca dinleyecek. Yani kavgalar, arzular ve hatta tutkular bile kenara çekilecek. Öte yandan eğer bekarsan, belki de kalbini yumuşatan biri, sen farkında bile olmadan seni etkisi altına alabilir. Henüz konuşmadan gözleriniz ve kalbleriniz kavuşabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…