Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Kasım Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün enerjini doğru yönlendirmelisin! Bedeninizin hızlı ve tempolu hareketlerden ziyade, dingin ve akıcı hareketlere ihtiyacı olduğunu hissedeceksin. Spor salonunda ter dökmek yerine, ruhunu ve bedenini besleyecek aktivitelere yönelmek sana kendini daha iyi hissettirecektir. Kendi ritmini bulabileceğin bir dans dersi ya da doğa ile iç içe, huzurlu bir meditasyon yürüyüşü tam da bugün için biçilmiş kaftan.

Şimdi kendini yeniden dengelemenin ve ritmini kalbinin ritmiyle hizalamanın tam zamanı! Bu, bedenini ve ruhunu şifalandıracak en önemli adım olabilir. Bugün kendine biraz zaman ayır ve bu enerji akışını hisset! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…