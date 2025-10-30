Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 31 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Merkür ile güçlü Plüton'un oluşturduğu altmışlık, enerjini tavan yaptırıyor. Bu enerji dalgası karşısında ne yapacağını bilemez bir haldeysen, sakın ola ki bu enerjiyi bastırmaya çalışma. Aksine, bu enerjiyi hareketle dengelemek senin için en doğru seçenek olacaktır. Spor salonuna gidip ter dökmek, ritim tutturup dans etmek ya da hızlı adımlarla parkta yürüyüş yapmak, bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmanı sağlar.

Ancak unutma ki, bu enerji dalgası sindirim sistemini biraz hassaslaştırabilir. Yemeklerini yavaş yavaş, keyifle çiğnemek, bu dönemde sana büyük bir rahatlama sağlar. Ayrıca, hızlı yemek yemenin neden olduğu rahatsızlıklardan da bu sayede kurtulmuş olursun. Günün sonunda ise, sıcak bir duş almayı ihmal etme. Sıcak suyun bedenindeki kasları gevşetme etkisi, gün boyu birikmiş olan bedensel öfkeni çözümleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…