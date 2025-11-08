Merkür Retrosunun Kaosunu Fırsata Çevirin: Retronun İçindeki Aşk ve Para Kazanma Fırsatlarını Kaçırmayın
Kasım ayının astroloji gündemi bir hayli yoğun! Yılın son Merkür retrosunun gerçekleşeceği 9 Kasım 2025 itibarıyla hayatımızda çok şeyin değişeceğini ise tahmin etmek zor bile değil... Üstelik retro öncesi başlayan gölge dönemi de iletişim sorunları ile kendini hissettirmeye başladı bile. Gölge döneminin bitiş tarihi de 29 Kasım'daki retro bitimini aşıyor ve ta ki 16 Aralık'a kadar kendini hissettiriyor.
Retro denilince başımıza; iletişimde karışıklıkların, geçmişe dönüşlerin, eski defterlerin yeniden açılmasıyla başlayan kaosun geldiğini biliyoruz. Ama size Merkür retrosunda “dikkat et” döneminin ötesini görme garantisi veriyoruz. Size vereceğimiz bilgiler ışığında bu retro, “yeniden düşün, düzelt, derinleş ve iyileş” dönemi olabilir.
İşte 2025 Kasım Merkür retrosuna dair bilmeniz gereken her şey: Retronun burçlara etkisinden ilişki tüyolarına derin konular burada!
Merkür Retronun Burçlara Etkileri
Peki, Merkür Retroda Dünyayı Neler Bekliyor?
Merkür Retroda Kaçınmanız Gerekenler
Merkür Retroda İlişki Kurtaran Tüyolar: Retroda Aşk Mümkün mü?
Merkür Retroda Bile Kazanmanın Yolları: Retroda Para Kazanmak Mümkün mü?
Merkür Retrosunda Spiritüel Dönüşüm Fırsatları: Şifa Bulabilirsiniz!
Merkür Retroda Eski Sevgiliyi Döndürmek İçin Bunları Yapın!
Retroda Eski Sevgilinin Seni Arama Olasılığı Yüzde KAÇ?
