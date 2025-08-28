ABD’de Hayatını Kaybetti: Cemiyet Hayatının Tanınan İsmi Defne Akçakayalıoğlu’ndan Kötü Haber

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş'nin ve Ekspo Faktoring Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Akçakayalıoğlu ile yine aynı şirketlerin kurucu ortağı olan eşi Hakan Kayalıoğlu'nun kızları Defne Akçakayalıoğlu, ABD'nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybetti.

Defne Akçakayalıoğlu’nun 1 ay önce Miami’de Miller Tıp Fakültesi'nde çalışmaya başladığı öğrenildi. Cenazesi bugün ABD’den Türkiye getirlecek Defne Akçakayalıoğlu için Türkiye Golf Federasyonu’ndan açıklama yapıladı.

'Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Hasan Akçakayalıoğlu’nun kıymetli kızı Defne Akçakayalıoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Akçakayalıoğlu Ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Cenazesi 29 Ağustos Cuma günü, Barbaros Hayrettin Paşa Camii – Levent’te kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecektir.

Duası aynı gün saat 19.00’da, Saip Molla Caddesi No:45 Paşabahçe – Beykoz adresinde yapılacaktır.'