ABD’de Hayatını Kaybetti: Cemiyet Hayatının Tanınan İsmi Defne Akçakayalıoğlu’ndan Kötü Haber

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.08.2025 - 11:31

Golf tutkusu ile bilinen iş insanı Hasan Akçakayalıoğlu ile Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş'nin ve Ekspo Faktoring Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Akçakayalıoğlu’nun kızı Defne Akçakayalıoğlu, ABD’nin Miami kentinde yaşadığı evde hayatını kaybetti. Akçakayalıoğlu’nun ölüm nedeni henüz belli olmazken, genç yaşında vefat eden Defne Akçakayalıoğlu için gazetelere ölüm ilanı da verildi.

Türk cemiyet hayatının tanınan isimlerinden biri olan ve ABD’nin Miami kentinde yaşayan Defne Akçakayalıoğlu’ndan kötü haber geldi.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş'nin ve Ekspo Faktoring Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Akçakayalıoğlu ile yine aynı şirketlerin kurucu ortağı olan eşi Hakan Kayalıoğlu'nun kızları Defne Akçakayalıoğlu, ABD'nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybetti.

Defne Akçakayalıoğlu’nun 1 ay önce Miami’de Miller Tıp Fakültesi'nde çalışmaya başladığı öğrenildi. Cenazesi bugün ABD’den Türkiye getirlecek Defne Akçakayalıoğlu için Türkiye Golf Federasyonu’ndan açıklama yapıladı.

 'Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Hasan Akçakayalıoğlu’nun kıymetli kızı Defne Akçakayalıoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Akçakayalıoğlu Ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Cenazesi 29 Ağustos Cuma günü, Barbaros Hayrettin Paşa Camii – Levent’te kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecektir.

Duası aynı gün saat 19.00’da, Saip Molla Caddesi No:45 Paşabahçe – Beykoz adresinde yapılacaktır.'

Defne Akçakayalıoğlu için gazetelere verilen ölüm ilanı. 👇

Defne Akçakayalıoğlu kimdir?

Yorum Yazın