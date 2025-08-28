ABD’de Hayatını Kaybetti: Cemiyet Hayatının Tanınan İsmi Defne Akçakayalıoğlu’ndan Kötü Haber
Golf tutkusu ile bilinen iş insanı Hasan Akçakayalıoğlu ile Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş'nin ve Ekspo Faktoring Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Akçakayalıoğlu’nun kızı Defne Akçakayalıoğlu, ABD’nin Miami kentinde yaşadığı evde hayatını kaybetti. Akçakayalıoğlu’nun ölüm nedeni henüz belli olmazken, genç yaşında vefat eden Defne Akçakayalıoğlu için gazetelere ölüm ilanı da verildi.
Türk cemiyet hayatının tanınan isimlerinden biri olan ve ABD’nin Miami kentinde yaşayan Defne Akçakayalıoğlu’ndan kötü haber geldi.
Defne Akçakayalıoğlu için gazetelere verilen ölüm ilanı. 👇
