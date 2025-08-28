Defne Akçakayalıoğlu Kimdir? İş İnsanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun Kızı Defne Akçakayalıoğlu Neden Öldü?

Hasan Akçakayalıoğlu, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Hasan Akçakayalıoğlu, daha sonra aynı bölümde yüksek lisans ve Yeditepe Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yaptı.

Kariyer hayatına hızlı bir giriş yapan Hasan Akçakayalıoğlu, Arthur Andersen ve Andersen Consulting’in Londra ve İstanbul ofislerinde görev aldı. Kariyer hayatı süresince çeşitli bankalarda yöneticilik ve genel müdürlük yapan Akçakayalıoğlu, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Kırgızistan ve Kazakistan’da banka yönetim kurulu üyeliklerinde de yer aldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akçakayalıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda İş Konseyi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Demir Kyrgyz International Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı, TFI TAB Gıda Yatırımları ve Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan ünlü iş insanı Ekim 2018’de Ekspo Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu, aynı zamanda Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ve Ekspo Faktoring A.Ş.'nin kurucularından biridir.