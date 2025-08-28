onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Defne Akçakayalıoğlu Kimdir? İş İnsanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun Kızı Defne Akçakayalıoğlu Neden Öldü?

Defne Akçakayalıoğlu Kimdir? İş İnsanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun Kızı Defne Akçakayalıoğlu Neden Öldü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.08.2025 - 11:58 Son Güncelleme: 28.08.2025 - 12:02

Türk iş ve finans dünyasının tanınan isimlerinden Zeynep ve Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu, hayatını kaybetti. Genç bilim insanının ABD'nin Miami kendinde aniden yaşamını yitirmesi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Henüz 19 yaşındaki genç kadının başarılarla dolu eğitim ve kariyer hayatı da gündeme geldi. 

Peki, Defne Akçakayalıoğlu kimdir? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Defne Akçakayalıoğlu Kimdir?

Defne Akçakayalıoğlu Kimdir?

Defne Akçakayalıoğlu, Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızıdır. Defne'nin Melis adında bir ikiz kız kardeşi, bir de Nazlı adında ablası var. Ailesi, Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ve Ekspo Faktoring'in kurucu ortakları olan genç bilim insanı, ABD'de yaşıyordu. 

İkiz kız kardeşi Melis Akçakayalıoğlu ise İtalya'da yaşıyor. 

Defne Akçakayalıoğlu Kaç Yaşındadır? 

Lise öğrenimini 2023 yılında tamamlayarak Chicago Üniversitesi'nde eğitim hayatına başlayan Defne Akçakayalıoğlu, henüz 19 yaşında hayatını kaybetti. Defne Akçakayalıoğlu, Ekim 2025'te 20 yaşına basacaktı. 

Defne Akçakayalıoğlu Aslen Nereli?

Babası Hasan Akçakayalıoğlu, Ankara'da dünyaya geldiği bilinen genç kadın aslen Ankaralı.

Defne Akçakayalıoğlu'nun Kariyer Hayatı

Defne Akçakayalıoğlu'nun Kariyer Hayatı

Genç bilim insanı Defne Akçakayalıoğlu, nörofarmakoloji ve sinirbilim gibi alanlarda araştırmalar yaparak akademik çevrelerde adından söz ettirdi. Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesi'nde kariyer hayatına adım attı. Ağustos 2025'te Laboratuvar Araştırma Asistanı olarak göreve başlayan Akçakayalıoğlu, HIV ve metamfetaminin BBB işlev bozukluğu, nöroinflamasyon üzerine çalışmalar yaptı. 

İşte, Defne Akçakayalıoğlu'nun çalışmaları: 

'HIV ve metamfetaminin BBB işlev bozukluğuna ve nöroinflamasyona nasıl neden olduğunu incelemek için fare beyin dokusundan ekstrakte edilen protein ve RNA kullanılarak qPCR ve Western blot analizleri gerçekleştiriyor. HIV'in beyin endotel hücreleri ile etkileşimi, antiretroviral kaynaklı vasküler toksisite ve yetişkin nörogenez üzerindeki etkisi üzerine çalışmalara yardımcı oluyordu.'

Defne Akçakayalıoğlu'nun Eğitim Hayatı

Eğitim hayatına Amerika'da devam eden Defne Akçakayalıoğlu, 2019 ila 2023 yıllarında Saint Andrew's Okulu'nda lise eğitimini tamamladı. 2023 yılında ise Chicago Üniversitesi'nde Bilişsel Bilimler bölümünde lisans eğitimi almaya başladı.

Defne Akçakayalıoğlu Neden Öldü?

Defne Akçakayalıoğlu Neden Öldü?

Defne Akçakayalıoğlu, 28 Ağustos 2025 tarihinde ABD'deki Miami kentinde hayatını kaybetti. Genç yaşta aniden yaşamını yitiren Defne Akçakayalıoğlu, yatağında ölü bulundu. Ancak genç kadının ölüm nedeni ise henüz kamuoyuna açıklanmadı. 

Genç kadının naaşı 29 Ağustos 2025 Cuma günü İstanbul'a getirilecek. Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namasının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.

Babası Hasan Akçakayalıoğlu Kimdir?

Babası Hasan Akçakayalıoğlu Kimdir?

Hasan Akçakayalıoğlu, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Hasan Akçakayalıoğlu, daha sonra aynı bölümde yüksek lisans ve Yeditepe Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yaptı. 

Kariyer hayatına hızlı bir giriş yapan Hasan Akçakayalıoğlu, Arthur Andersen ve Andersen Consulting’in Londra ve İstanbul ofislerinde görev aldı. Kariyer hayatı süresince çeşitli bankalarda yöneticilik ve genel müdürlük yapan Akçakayalıoğlu, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Kırgızistan ve Kazakistan’da banka yönetim kurulu üyeliklerinde de yer aldı. 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akçakayalıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda İş Konseyi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Demir Kyrgyz International Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı, TFI TAB Gıda Yatırımları ve Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan ünlü iş insanı Ekim 2018’de Ekspo Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu, aynı zamanda Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ve Ekspo Faktoring A.Ş.'nin kurucularından biridir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın