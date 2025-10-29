onedio
ABD’de Hastanede Çalışan Türk Ülkemizle Kıyasladı: “Türkiye’deki Malzemelerin Üçte Biri Bile Kullanılmıyor”

ABD'de Hastanede Çalışan Türk Ülkemizle Kıyasladı: "Türkiye'deki Malzemelerin Üçte Biri Bile Kullanılmıyor"

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
29.10.2025 - 15:15

ABD’de hastanede çalışan bir Türk, Türkiye ile olan farklara dikkat çekmek için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Paylaşımı kısa sürede etkileşim aldı. Asıl olarak ise ekipman farklılığına değindi. ABD’de, Türkiye’de kullanılan ekipmanların ancak üçte birinin kullanıldığını dile getirdi. Gelin birlikte izleyelim…

İşte o paylaşım 👇

Ülkelere göre hastane düzeninde farklılık görülebiliyor.

Ülkelere göre hastane düzeninde farklılık görülebiliyor.

ABD’de çalışan Türk ise “Burada çok fazla malzeme kullanmıyoruz ama Türkiye’de o kadar çok malzeme ve ilaç kullanıyorduk ki… Acayip, inanılmaz yani.” sözlerini dile getirdi.

