29 Ekim'de Jimnastik Gösterisi Yapan Kızı İçin Yağmurun Islattığı Minderi Atkısıyla Sildi

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sırasında etkili olan sağanak yağmur, jimnastik gösterisi yapan öğrencileri zor durumda bıraktı.
Azdavay 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu öğrencisi Damla Naile Çakal, ıslanan minderde kayarak düştü. Bunu gören babası Salim Çakal, hızla müdahale ederek minderi ters çevirdi ve atkısıyla kurutmaya çalıştı; öğretmenler de babaya yardım etti.
Kısa süreli aksaklığın ardından Damla Naile Çakal, mindere çıkarak gösterisini başarıyla tamamladı ve babası Salim Çakal heyecanla izledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Babanın atkısıyla sildiği minder izleyenleri duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fedakar baba o anları anlattı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın