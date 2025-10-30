29 Ekim'de Jimnastik Gösterisi Yapan Kızı İçin Yağmurun Islattığı Minderi Atkısıyla Sildi

'29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması sırasında çok heyecanlıydım, kızım gösteri yapacaktı. Çocuğum gösteri esnasında, yağmurdan dolayı kayarak gösterisini yapamaz oldu.

O an elimden gelen tek şey minderleri ters çevirip kuru zemini hazırlamaktı. Bunu hazırlayarak çocuğumun gösterisini hazırladım. Orada çocuğumun, öğretmenlerinin emeği heba olmasın diye aniden bu aklıma geldi.'