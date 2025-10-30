onedio
29 Ekim'de Jimnastik Gösterisi Yapan Kızı İçin Yağmurun Islattığı Minderi Atkısıyla Sildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.10.2025 - 21:47

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sırasında etkili olan sağanak yağmur, jimnastik gösterisi yapan öğrencileri zor durumda bıraktı.

Azdavay 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu öğrencisi Damla Naile Çakal, ıslanan minderde kayarak düştü. Bunu gören babası Salim Çakal, hızla müdahale ederek minderi ters çevirdi ve atkısıyla kurutmaya çalıştı; öğretmenler de babaya yardım etti.

Kısa süreli aksaklığın ardından Damla Naile Çakal, mindere çıkarak gösterisini başarıyla tamamladı ve babası Salim Çakal heyecanla izledi.

Babanın atkısıyla sildiği minder izleyenleri duygulandırdı.

Fedakar baba o anları anlattı:

'29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması sırasında çok heyecanlıydım, kızım gösteri yapacaktı. Çocuğum gösteri esnasında, yağmurdan dolayı kayarak gösterisini yapamaz oldu.

O an elimden gelen tek şey minderleri ters çevirip kuru zemini hazırlamaktı. Bunu hazırlayarak çocuğumun gösterisini hazırladım. Orada çocuğumun, öğretmenlerinin emeği heba olmasın diye aniden bu aklıma geldi.'

