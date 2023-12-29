200 Yıllık Mazi: Suudiler Türkleri Neden Sevmiyor?

Bardakçı, yazısında Abdullah B. Suud'un aile kökeninden bahsettikten sonra kendisinin Osmanlı'ya ne gibi zararlar verdiğini de anlatıyor. Buna göre, Abdullah B. Suud, kendi fikirlerini yaymak için 1801'de Kerbala'ya saldırı gerçekleştiriyor.

Arabistan'da isyana öncülük eden Suud'un üç günde beş binden fazla insanın ölümüne sebep olduğu aktarılıyor. Tüm bunların üstüne Abdullah B. Suud'un Hazreti Hüseyin'in sandukasını yaktığı da belirtiliyor.

Mekke ve Medine'yi işgal eden Suud'a karşı çıkanların sonu ise kaçınılmaz: ölüm.