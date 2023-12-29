200 Yıllık Mazi: Suudiler Türkleri Neden Sevmiyor?
200 Yıllık Mazi: Suudiler Türkleri Neden Sevmiyor?
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/osmanli-n...
Suudi Arabistan'da oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Finali, Suudi yetkililerinin 'Atatürk' ile ilgili pankart ve tişörtlere karşı çıkmasıyla krize dönüştü. Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözleri engellendi. Krize tepkiler çığ gibi büyüdü.
Suudilerin Türkleri sevmeme nedeni ise yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip.
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Suudi Arabistan'da Atatürk'ün tüm dünyaya örnek olan "Yurtta sulh, cihanda sulh" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sözleri engellendi.
Peki bugün yaşanan olayların tarihi aslında nereye kadar uzanıyor? Tam olarak 203 yıl öncesine.
Yazar İsmail Pehlivan, yaptığı bir sosyal medya paylaşımında durumu aşağıdaki gibi özetliyor;
19. yüzyılın başlarında Osmanlı'ya isyan eden Abdullah B. Suud, Mekke ve Medine'yi bile yıkıp yıkarak onbinlerce masumun ölümüne sebep olmuştu.
Gemisi Haliç'te özel bir limana alınan Abdullah B. Suud, zincire vurulmuş şekilde indiriliyor.
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Sadrazam'ın huzuruna getirilen Abdullah B. Suud, Mekke ve Medine'de çaldıkları mallar hakkında 3 gün süren bir sorguya çekiliyor.
Peki Abdullah B. Suud'un soyu, ismi hala devam ediyor mu dersiniz? Evet, hem de Suudi (Saudi) Arabistan'ın isminde...
Abdullah B. Suud'un İstanbul'a getiriliş öyküsü, Cevdet Paşa'nın "Tarih-i Cevdet" yazısında da anlatılıyor.
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