18 Aralık Perşembe Hava Durumu: Kışlıklara Mola! Bugün Yazdan Kalma Bir Gün Yaşanacak

Meteoroloji, 18 Aralık Perşembe gününe dair detaylı hava durumunu paylaştı. Yapılan açıklamada 'Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor' denildi.

Meteoroloji, sabah saat 06.00-12.00 arası pek çok kentte sisli havanın etkili olacağını belirtti.