18 Aralık Perşembe Hava Durumu: Kışlıklara Mola! Bugün Yazdan Kalma Bir Gün Yaşanacak
18 Aralık Perşembe hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni günün hava durumunu internet sitesinde haritalarla paylaştı. Meteoroloji'nin açıklamasına göre bugün sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Haritada ülke genelinde güneşli havanın hakim olacağı görülürken hiçbir kentte yağış beklenmediğinin altı çizildi. İşte 18 Aralık Perşembe hava durumu!
18 Aralık Perşembe hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava kaç derece? 18 Aralık Perşembe il il hava durumu!
