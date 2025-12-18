onedio
18 Aralık Perşembe Hava Durumu: Kışlıklara Mola! Bugün Yazdan Kalma Bir Gün Yaşanacak

18 Aralık Perşembe Hava Durumu: Kışlıklara Mola! Bugün Yazdan Kalma Bir Gün Yaşanacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2025 - 07:24

18 Aralık Perşembe hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni günün hava durumunu internet sitesinde haritalarla paylaştı. Meteoroloji'nin açıklamasına göre bugün sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Haritada ülke genelinde güneşli havanın hakim olacağı görülürken hiçbir kentte yağış beklenmediğinin altı çizildi. İşte 18 Aralık Perşembe hava durumu!

18 Aralık Perşembe hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

18 Aralık Perşembe hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji, 18 Aralık Perşembe gününe dair detaylı hava durumunu paylaştı. Yapılan açıklamada 'Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor' denildi.

Meteoroloji, sabah saat 06.00-12.00 arası pek çok kentte sisli havanın etkili olacağını belirtti.

Bugün hava kaç derece? 18 Aralık Perşembe il il hava durumu!

Bugün hava kaç derece? 18 Aralık Perşembe il il hava durumu!

Meteoroloji'nin paylaşımına göre bugün ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İşte 18 Aralık'ta kentlerde beklenen sıcaklıklar:

BURSA °C, 15°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATMAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Yorum Yazın