23 Eylül Salı Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün senin için romantizmin doruklarına çıkacağın bir gün olabilir. Güneş ile Neptün arasındaki karşıt konum, aşk hayatında partnerinle arandaki ilişkide adeta bir rüya dünyasında yaşama eğiliminde olabilirsin. Bu durum, romantik hayaller kurmanı tetikleyebilir ve aşkın büyülü dünyasında kaybolmanı sağlayabilir.

Fakat burada dikkat etmen gereken bir nokta var; fazla beklenti içine girmemelisin. Beklentilerin, hayal kırıklıklarının da ana kaynağı olabilir. Bu yüzden, sadece o anın keyfini çıkarmanı öneriyoruz. Anı yaşamak, aşkın en saf haliyle seni bulmasını sağlayacak. Bildiğin gibi aşk, zorlama ile gelmez... Bu yüzden kalbini zorlamadan, aşkın akışına kendini bırakmalısın. Bu durum, sana huzur ve mutluluk verecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…