17 Eylül Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünün derinliklerinden gelen bir bilgiyi paylaşmak istiyoruz. Bugün, gezegenlerimiz Merkür ve Satürn, birbirlerine karşıt konumlarda yer alıyorlar. Bu durum, özellikle aşk hayatında bazı ciddi konuların gündeme gelmesine neden olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinle uzun vadeli planlarını, hedeflerini ve kararlarını konuşma zamanı olabilir. Belki de birlikte bir ev almayı düşünüyorsunuz, belki de çocuk yapmayı planlıyorsunuz. Ne olursa olsun, bugün bu konuları açıklıkla konuşmak için mükemmel bir gün.

Öte yandan eğer bekarsan, bugün tanışacağın veya tanıştığın kişinin güvenilirliğini test etmek isteyebilirsin. Unutma, aşkta en önemli şeylerden biri güvendir. Eğer bir kişiye güvenmiyorsan, o kişiyle bir ilişki kurmak oldukça zor olacaktır. Bu yüzden, bugün karşına çıkan kişilerin güvenilirliğini test etmekten çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…