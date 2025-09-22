onedio
23 Eylül Salı Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

23 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Eylül Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün seninle biraz yıldızları konuşmak istiyoruz. Güneş ve Neptün, gökyüzünün iki büyük oyuncusu, bir karşıtlık oluşturuyor ve bu durum senin üzerinde belirli etkiler yaratıyor. Bu karşıtlık, adeta bir 'fazla yoğunlaşma, bedenini dinle' mesajı gönderiyor sana.

Evet, evet, biliyoruz, senin enerjin ve hareketliliğin hiçbir zaman bitmiyor. Ancak bu yoğun enerjiye rağmen, gün içinde kendine küçük molalar vermen gerektiğini unutma. Bu molalar, sadece bedenini değil, zihnini de toparlama şansı verecek. Bir nevi mini bir resetleme işlemi yapacak ve enerjini yeniden toplamanı sağlayacak. 

Unutma, sağlıklı bir zihin ve beden için dinlenmek de hareket etmek kadar önemli. Bu yüzden, bugün kendini biraz şımart ve belki bir fincan sıcak çikolata eşliğinde, sevdiğin bir kitabı okuyarak veya belki de sadece sessizliği dinleyerek bir mola ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

