23 Eylül Salı Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün seninle biraz yıldızları konuşmak istiyoruz. Güneş ve Neptün, gökyüzünün iki büyük oyuncusu, bir karşıtlık oluşturuyor ve bu durum senin üzerinde belirli etkiler yaratıyor. Bu karşıtlık, adeta bir 'fazla yoğunlaşma, bedenini dinle' mesajı gönderiyor sana.

Evet, evet, biliyoruz, senin enerjin ve hareketliliğin hiçbir zaman bitmiyor. Ancak bu yoğun enerjiye rağmen, gün içinde kendine küçük molalar vermen gerektiğini unutma. Bu molalar, sadece bedenini değil, zihnini de toparlama şansı verecek. Bir nevi mini bir resetleme işlemi yapacak ve enerjini yeniden toplamanı sağlayacak.

Unutma, sağlıklı bir zihin ve beden için dinlenmek de hareket etmek kadar önemli. Bu yüzden, bugün kendini biraz şımart ve belki bir fincan sıcak çikolata eşliğinde, sevdiğin bir kitabı okuyarak veya belki de sadece sessizliği dinleyerek bir mola ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…