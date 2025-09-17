onedio
18 Eylül Perşembe Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
18 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Eylül Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzü seninle adeta bir oyun oynuyor. Zihinsel odaklanmanın artışı, enerjini ve üretkenliğini tavan yaptırırken; aynı zamanda bedeninde, özellikle boyun ve omuz bölgende bir miktar gerginlik oluşturabilir. Ancak endişelenme, çünkü her şeyin bir çözümü var!

Merkür, Terazi'de seyahat ederken, denge ve uyum senin için hayati öneme sahip olacak. Bu nedenle, bedenini ve ruhunu dengelemeye yönelik hafif yoga veya meditasyon öneriyoruz. Ayrıca bugün, sindirim sistemine özellikle dikkat etmen gerekiyor. Özellikle ağır ve yağlı yiyecekler, enerjini düşürebilir ve seni yavaşlatabilir. Bu yüzden, hafif ve sağlıklı bir diyetle, kendini daha enerjik ve canlı hissetmen mümkün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
