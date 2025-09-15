onedio
16 Eylül Salı Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
16 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Eylül Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde neler oluyor bir bakalım! Mars, enerjisiyle seni biraz zorlayacak gibi. Özellikle kas-iskelet sistemini sıkıntıya sokabilir. Ama endişelenme, çözümü de beraberinde getiriyor. Düzenli ısınma egzersizleri ve ara sıra verdiğin küçük molalar, bu zorlu enerjiyi dengelemen için kurtarıcın olacak.

Tabii ki, aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ün önerilerini de unutmayalım! Venüs, bu yoğun dönemde biraz rahatlaman gerektiğini düşünüyor. Belki bir masaj randevusu alabilir, belki de yeni bir gevşeme tekniği öğrenebilirsin. Kendine biraz zaman ayır, bu süreci en az hasarla atlatmanın anahtarı bu. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
