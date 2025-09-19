onedio
20 Eylül Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
20 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Eylül Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsin. Bu durum, bedensel direncini olumsuz yönde etkileyebilir. Belki biraz huzursuzluk, belki biraz enerji eksikliği hissedebilirsin. Ama endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelebilecek birçok yol var.

Mesela, suyun sakinleştirici ve arındırıcı etkisinden faydalanabilirsin. Belki serin bir duş almayı düşünebilirsin ya da bir deniz veya göl kenarında vakit geçirebilirsin. Suyun huzur verici sesi ve dokunuşu, duygusal dalgalanmalarını dengeleyebilir. Eğer suyla temas etme şansın yoksa, belki de biraz hareket etmek iyi bir seçenek olabilir. Kısa bir yürüyüş, belki de parkta veya doğada, enerjini yeniden toplamana yardımcı olabilir. Hafif bir esinti, kuşların cıvıltısı ve doğanın yeşil tonları seni rahatlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

