18 Ağustos - 24 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, Güneş'in Başak burcuna yaptığı bu zarif geçiş, tüm gözleri üzerine çeviriyor. Bu noktada, zihinsel yorgunlukların da artabilir. Böylece yorgunluk ve stres mide hassasiyetine dönüşebilir.

Belki de sağlığın için gün içinde kısa molalar verebilirsin. Bu molalar, zihninin biraz olsun toparlanmasına yardımcı olacaktır. Kendine bir fincan çay koy, bir kitap oku ya da sadece sessizliği dinle. Bu kısa molalar, zihnini rahatlatacak ve sağlığını korumana yardımcı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…