18 Ağustos - 24 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Ağustos - 24 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta sana biraz maddiyat üzerine yoğunlaşmanın fısıldandığını duyuyorum. Haftanın ilk günlerinde, finansal durumunu gözden geçirme ve yeni kazanç yollarını keşfetme fırsatı bulabilirsin. Kendi yeteneklerini doğru bir şekilde kullanırsan, küçük görünen fırsatlar bile hızla büyüyerek sana büyük kazançlar sağlayabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde, Güneş’in Başak burcuna geçişi ile detaylara daha fazla odaklanman gerekecek. Rakamlar, sözleşmeler ve anlaşmalar konusunda ekstra dikkatli olmanı öneriyorum. Özellikle Başak Yeni Ayı, finansal durumunda yeni bir sayfa açman için mükemmel bir zaman olabilir. Kredi çekme, yatırım yapma ya da ek gelir elde etme gibi fırsatlar kapını çalabilir.

Aşk hayatında ise, Güneş-Uranüs karesinin etkisiyle sosyal çevrenden biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Eğer zaten bir ilişkin varsa, özgürlük ihtiyacın partnerini biraz şaşırtabilir. Ancak unutma, duygularını açıkça ifade etmek her zaman gerginliği azaltır. Bu hafta, hem maddi hem de duygusal anlamda yeni başlangıçlara açık ol ve fırsatları kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

