18 Ağustos - 24 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş ve Uranüs'ün oluşturduğu enerji dolu kare açı senin için bir sürpriz hazırlıyor gibi görünüyor. Sosyal çevrenden biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Belki de uzun zamandır gözünden kaçan biri, belki de hiç aklına gelmeyecek biriyle romantik bir anı paylaşabilirsin.

Öte yandan eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta biraz dikkatli olmanda fayda var. Özgürlük ihtiyacın, partnerini biraz şaşırtabilir. Ancak unutma ki her zaman olduğu gibi bu durumda da duygularını açıkça ifade etmek en doğru yol olacaktır. Bu, herhangi bir gerginliği azaltmanın ve anlaşılmak için en etkili yoludur. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

