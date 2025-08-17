18 Ağustos - 24 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş ve Uranüs'ün oluşturduğu enerji dolu kare açı senin için bir sürpriz hazırlıyor gibi görünüyor. Sosyal çevrenden biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Belki de uzun zamandır gözünden kaçan biri, belki de hiç aklına gelmeyecek biriyle romantik bir anı paylaşabilirsin.

Öte yandan eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta biraz dikkatli olmanda fayda var. Özgürlük ihtiyacın, partnerini biraz şaşırtabilir. Ancak unutma ki her zaman olduğu gibi bu durumda da duygularını açıkça ifade etmek en doğru yol olacaktır. Bu, herhangi bir gerginliği azaltmanın ve anlaşılmak için en etkili yoludur. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…