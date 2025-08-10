onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Satürn ile Uranüs altmışlığının etkisi altında olabilirsin! Bu durum, özellikle bağışıklık sisteminin kahramanı olman için sana mükemmel bir fırsat sunuyor. Tam da bu noktada yeni ve sağlıklı alışkanlıklar edinmelisin! 

Sağlıklı beslenme rutinleri, kaliteli bir uyku düzeni ve egzersiz programı senin için en iyisi olacaktır. Ancak hafta ortasında sosyal davetlerin artması, beslenme düzeninde ufak tefek kaçamaklara neden olabilir. Kim bilir belki bir arkadaşın seni lezzetli bir akşam yemeğine davet eder ya da belki bir iş toplantısı sonrası mini bir kokteyl partisi düzenlenir. Bu tür durumlar, sağlıklı beslenme düzenini biraz sarsabilir. Bunun yerine ise ekran süreni kısaltarak ve gıda takviyeleri alarak gücüne güç katabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

