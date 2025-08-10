11 Ağustos - 17 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta Satürn ile Uranüs altmışlığının etkisi altında olabilirsin! Bu durum, özellikle bağışıklık sisteminin kahramanı olman için sana mükemmel bir fırsat sunuyor. Tam da bu noktada yeni ve sağlıklı alışkanlıklar edinmelisin!

Sağlıklı beslenme rutinleri, kaliteli bir uyku düzeni ve egzersiz programı senin için en iyisi olacaktır. Ancak hafta ortasında sosyal davetlerin artması, beslenme düzeninde ufak tefek kaçamaklara neden olabilir. Kim bilir belki bir arkadaşın seni lezzetli bir akşam yemeğine davet eder ya da belki bir iş toplantısı sonrası mini bir kokteyl partisi düzenlenir. Bu tür durumlar, sağlıklı beslenme düzenini biraz sarsabilir. Bunun yerine ise ekran süreni kısaltarak ve gıda takviyeleri alarak gücüne güç katabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…