11 Ağustos - 17 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta seninle biraz oyun oynayacak gibi görünüyor! İş hayatında güvenli liman arayışın Merkür'ün retro hareketiyle birleşince, sanki bir yandan kendini koruma altına almak isterken, diğer yandan da yeniliklere açık bir enerjiyle dolup taşacaksın. İşte tam da bu karmaşık duyguların ortasında, Satürn ve Uranüs arasındaki altmışlık, haftanın ilk günlerinden itibaren uzun vadeli projelerine odaklanman için sana bir yol gösteriyor. Yani ne olursa olsun, garantici adımların ve yenilikçi bakış açınla birlikte, enerjinin zirvede olduğu bu dönemde hedeflerini somutlaştırma şansını yakalayacaksın.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Jüpiter'in romantik kavuşumu, sosyal çevrenden beklenmedik fırsatlar sunacak. Bu enerji sayesinde, tanıdıklarının aracılığıyla yeni iş bağlantıları kurabilir, profesyonel ağını genişletebilirsin. Kim bilir belki de bu sayede iş hayatında yeni bir sayfa açma şansı yakalarsın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…