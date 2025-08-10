11 Ağustos - 17 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzü iş hayatında güvenlik arayışını tetikleyebilir. Merkür retronun ardından hayatını güvence altına almak isteyebilirsin ancak aynı zamanda yenilikçi bir enerjiyle de dolacaksın. Tam da bu noktada Satürn ile Uranüs arasındaki altmışlık, haftanın başından itibaren uzun vadeli projelerine odaklanmana destek verecek. Yani garantici adımların, yenilikçi bakış açın ve yükselen enerjinle hedeflerini somutlaştırma fırsatı bulacaksın. Dahası planlarını gerçekleştirmeye dönük güçlü adımlar atma fırsatı da elde edeceksin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, Venüs ve Jüpiter'in kavuşumunun etkilerinden söz etmeliyiz. Sosyal çevrenden beklenmedik fırsatların kapını çalmasına neden olan bu enerji sayesinde, tanıdıklarının aracılığıyla yeni iş bağlantıları kurabilir ve profesyonel iş ağını genişletebilirsin.

Aşk hayatın ise bu hafta oldukça hareketli ve eğlenceli geçecek. Merkür retronun ardından açılan kısmetinle davetler, etkinlikler ve keyifli buluşmalar gündemini renklendirecek. Tam da bu noktada arkadaş ortamında karşılaşacağın bir kişiye karşı hissedeceğin çekimden de söz etmeliyiz. Galiba kalbini hızlandıracak ve heyecanını artıracak o kişiyi bulmak üzeresin. Üstelik en beklemediğin anda yanı başında olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…