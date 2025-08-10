onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yengeç Burcu
11 Ağustos - 17 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Ağustos - 17 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzü iş hayatında güvenlik arayışını tetikleyebilir. Merkür retronun ardından hayatını güvence altına almak isteyebilirsin ancak aynı zamanda yenilikçi bir enerjiyle de dolacaksın. Tam da bu noktada Satürn ile Uranüs arasındaki altmışlık, haftanın başından itibaren uzun vadeli projelerine odaklanmana destek verecek. Yani garantici adımların, yenilikçi bakış açın ve yükselen enerjinle hedeflerini somutlaştırma fırsatı bulacaksın. Dahası planlarını gerçekleştirmeye dönük güçlü adımlar atma fırsatı da elde edeceksin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, Venüs ve Jüpiter'in kavuşumunun etkilerinden söz etmeliyiz. Sosyal çevrenden beklenmedik fırsatların kapını çalmasına neden olan bu enerji sayesinde, tanıdıklarının aracılığıyla yeni iş bağlantıları kurabilir ve profesyonel iş ağını genişletebilirsin.

Aşk hayatın ise bu hafta oldukça hareketli ve eğlenceli geçecek. Merkür retronun ardından açılan kısmetinle davetler, etkinlikler ve keyifli buluşmalar gündemini renklendirecek. Tam da bu noktada arkadaş ortamında karşılaşacağın bir kişiye karşı hissedeceğin çekimden de söz etmeliyiz. Galiba kalbini hızlandıracak ve heyecanını artıracak o kişiyi bulmak üzeresin. Üstelik en beklemediğin anda yanı başında olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yengeç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın