11 Ağustos - 17 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatın adeta bir karnaval havasında geçecek. Merkür'ün geri hareketinin sona ermesiyle birlikte, aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Bu hafta, sosyal hayatında hareketlilik artacak ve davetler, etkinlikler, keyifli buluşmalarla dolu bir ajanda seni bekliyor.

Şimdi buraya iyi odaklan çünkü asıl haberimiz bu değil! Zira bu hafta arkadaş çevrenden biri ile yaşayacağın romantik bir buluşma seni aşka düşürecek. Belki de uzun zamandır aradığın o özel kişi, tam da en beklemediğin anda, belki de en beklemediğin bir yerde karşına çıkacak. Dahasını da söyleyelim, bu kişi tam da yanı başında olabilir. Gözünü dört aç! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…