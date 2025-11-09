onedio
10 Kasım - 16 Kasım Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 10 Kasım - 16 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 10 Kasım - 16 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu haftanın ilk günlerinde, Jüpiter'in burcunda retro hareketine geçişiyle, kendi yolculuğunu ve hayatındaki yönünü sorgulamaya başlıyorsun. İş hayatında nereye gitmek istediğini, hangi hedeflere ulaşmak istediğini yeniden tanımlamak için mükemmel bir zaman dilimi içindesin. Belki rotanı tamamen değiştirmeyi düşünüyorsun ya da yarım kalan bir hayalin peşinden gitmeyi planlıyorsun. Gökyüzüde adeta bu sesi duyuyor ve bu dönemde seni yeniden yapılanmaya ve kendini keşfetmeye çağırıyor.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ve Mars'ın kavuşumu, seni üretkenliğin zirvesine taşıyor. İşte bu noktada, zamanı yönetme, ekip çalışmalarını koordine etme ve işlerini en verimli şekilde tamamlama konusunda tüm yeteneklerini kullanmalısın. Tabii bu aşamada bir de uyarımız olacak: Aman dikkat, sabırsızlık, küçük hataların büyümesine neden olabilir. Başarının tadını çıkarmak için adım adım ilerle! 

Sırada aşk var! Hafta boyunca Güneş ve Jüpiter arasındaki üçgen açının enerjisiyle dolacaksın. Bu da aşk yaşamına sıcak bir dalga getirecek. Bu süreçte, ilişkilerde güven duygusu ön plana çıkacak. Duygular daha samimi bir şekilde dile getirilecek ve aşk özgürce yaşanacak. Tabii eğer bekarsan, senin için işler biraz daha farklı olabilir. Dijital bir platformda, bir etkinlikte, partide, iş görüşmesinde ya da katıldığın workshopta karşına çıkan kişi ansızın kalbini çalabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

