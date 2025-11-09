Sevgili Yengeç, bu haftanın ilk günlerinde, Jüpiter'in burcunda retro hareketine geçişiyle, kendi yolculuğunu ve hayatındaki yönünü sorgulamaya başlıyorsun. İş hayatında nereye gitmek istediğini, hangi hedeflere ulaşmak istediğini yeniden tanımlamak için mükemmel bir zaman dilimi içindesin. Belki rotanı tamamen değiştirmeyi düşünüyorsun ya da yarım kalan bir hayalin peşinden gitmeyi planlıyorsun. Gökyüzüde adeta bu sesi duyuyor ve bu dönemde seni yeniden yapılanmaya ve kendini keşfetmeye çağırıyor.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ve Mars'ın kavuşumu, seni üretkenliğin zirvesine taşıyor. İşte bu noktada, zamanı yönetme, ekip çalışmalarını koordine etme ve işlerini en verimli şekilde tamamlama konusunda tüm yeteneklerini kullanmalısın. Tabii bu aşamada bir de uyarımız olacak: Aman dikkat, sabırsızlık, küçük hataların büyümesine neden olabilir. Başarının tadını çıkarmak için adım adım ilerle!

Sırada aşk var! Hafta boyunca Güneş ve Jüpiter arasındaki üçgen açının enerjisiyle dolacaksın. Bu da aşk yaşamına sıcak bir dalga getirecek. Bu süreçte, ilişkilerde güven duygusu ön plana çıkacak. Duygular daha samimi bir şekilde dile getirilecek ve aşk özgürce yaşanacak. Tabii eğer bekarsan, senin için işler biraz daha farklı olabilir. Dijital bir platformda, bir etkinlikte, partide, iş görüşmesinde ya da katıldığın workshopta karşına çıkan kişi ansızın kalbini çalabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…