Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş ve Jüpiter arasında oluşan kusursuz üçgen açı, tüm haftanı sıcak ve enerjik bir atmosferle dolduracak. Bu, aşk hayatına da etki edecek ve adeta bir aşk rüzgarı seni saracak... Bu süreçte, ilişkilerinde güven duygusu daha da güçlenecek ve ön plana çıkacak. İlişkindeki duygular daha samimi bir şekilde ifade edilecek ve aşkın özgürlüğüne kapılacaksın. Bu, ilişkinin içindeki enerjiyi daha da yükseltecek ve ilişkinin kalitesini artıracak.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta senin için biraz daha farklı geçebilir. Dijital bir platformda, bir etkinlikte, partide, iş görüşmesinde ya da katıldığın bir workshopta karşına çıkan bir kişi, beklenmedik bir anda kalbini çalabilir. Bu, hayatına yeni bir heyecan katabilir ve belki de beklediğin aşkı bulmanı sağlayabilir. Bu hafta senin için nelerin olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…