Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 10 Kasım - 16 Kasım Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 10 Kasım - 16 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş ve Jüpiter arasında oluşan kusursuz üçgen açı, tüm haftanı sıcak ve enerjik bir atmosferle dolduracak. Bu, aşk hayatına da etki edecek ve adeta bir aşk rüzgarı seni saracak... Bu süreçte, ilişkilerinde güven duygusu daha da güçlenecek ve ön plana çıkacak. İlişkindeki duygular daha samimi bir şekilde ifade edilecek ve aşkın özgürlüğüne kapılacaksın. Bu, ilişkinin içindeki enerjiyi daha da yükseltecek ve ilişkinin kalitesini artıracak.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta senin için biraz daha farklı geçebilir. Dijital bir platformda, bir etkinlikte, partide, iş görüşmesinde ya da katıldığın bir workshopta karşına çıkan bir kişi, beklenmedik bir anda kalbini çalabilir. Bu, hayatına yeni bir heyecan katabilir ve belki de beklediğin aşkı bulmanı sağlayabilir. Bu hafta senin için nelerin olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

