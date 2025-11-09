Sevgili Yengeç, bu hafta senin için yeni bir başlangıç olabilir. Jüpiter'in burcunda retro hareketine geçtiği bugünlerde, hayatının rotasını sorgulamaya başlıyorsun. Kendi iç yolculuğunu ve hayatında hangi yönü seçmek istediğini düşünme zamanı geldi. İş hayatında nerede olman gerektiğini, ne yapmak istediğini, hangi hedeflere ulaşmayı arzuladığını yeniden keşfetmek için harika bir dönemdesin. Belki de kariyerinde tamamen yeni bir yol çizmeyi düşünüyorsun ya da belki de yarım kalan bir hayalin peşinden gitmeyi planlıyorsun. Gökyüzü, bu dönemde senin iç sesini duyuyor ve seni yeniden yapılanmaya, kendini keşfetmeye çağırıyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Merkür ve Mars'ın kavuşumu ile üretkenliğin zirvesine ulaşıyorsun. İşte tam da bu noktada, zamanı en verimli şekilde kullanma, ekip çalışmalarını başarıyla koordine etme ve işlerini en etkin şekilde tamamlama konusunda tüm yeteneklerini kullanman gerekiyor. Ancak, bu süreçte bir uyarımız var: Sabırsızlık, küçük hataların büyümesine yol açabilir. Bu nedenle, başarının tatlı meyvelerini yemek için adımlarını dikkatli atmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…