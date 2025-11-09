onedio
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

09.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 10 Kasım - 16 Kasım haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu haftanın ilk günlerinde, sinir sistemin biraz daha hassas olabilir. Uykusuzluk çekme veya dikkatinin kolayca dağılması gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Bu durum, enerjinin düşmesine ve genel bir huzursuzluğa yol açabilir. Bu dönemde, rahatlatıcı aktiviteler ve huzur veren hobilerle zaman geçirmen en iyisi olacaktır.

Hafta ortasında ise, Merkür ile Mars'ın kavuşumu gerçekleşiyor. Bu da zihinsel aktivitenin hızlanmasına neden olabilir. Ancak bu hızlanma, baş ağrısı veya boyun bölgende gerginlikler oluşmasına sebep olabilir. Bu dönemde, düzenli nefes egzersizleri ihmal etme. Bu hafta, biraz inişli çıkışlı da olsa, sonunda huzura ulaşacağını da söylemeden geçmeyelim. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

