Sevgili Yengeç, bu haftanın ilk günlerinde, sinir sistemin biraz daha hassas olabilir. Uykusuzluk çekme veya dikkatinin kolayca dağılması gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Bu durum, enerjinin düşmesine ve genel bir huzursuzluğa yol açabilir. Bu dönemde, rahatlatıcı aktiviteler ve huzur veren hobilerle zaman geçirmen en iyisi olacaktır.

Hafta ortasında ise, Merkür ile Mars'ın kavuşumu gerçekleşiyor. Bu da zihinsel aktivitenin hızlanmasına neden olabilir. Ancak bu hızlanma, baş ağrısı veya boyun bölgende gerginlikler oluşmasına sebep olabilir. Bu dönemde, düzenli nefes egzersizleri ihmal etme. Bu hafta, biraz inişli çıkışlı da olsa, sonunda huzura ulaşacağını da söylemeden geçmeyelim. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…