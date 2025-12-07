Sevgili Yay, bu hafta senin için birçok sürprizle dolu olabilir. Merkür'ün Yay geçişi ile haftanın başında seninle ilgili birçok şey değişmeye başlayabilir. Özgün ve benzersiz fikirlerin, kendine has konuşma tarzın ve enerjik ruhun sayesinde, insanlar seninle birlikte çalışmanın ne kadar keyifli olduğunu fark edebilirler. Bu durum, yeni bir projeye başlama, yeni bir teklif alabilme veya belki de kariyerinde yeni bir yükselişe geçme fırsatını beraberinde getirebilir.

Haftanın ortasına geldiğinde ise iç dünyanda bir netlik oluşmaya başlayabilir. Kariyerinde hangi yöne gitmek istediğini belirlemene yardımcı olacak bir enerji, belki de hayatını değiştirecek. Tam da bu noktada karşına çıkan bir konuşma veya rastladığın bir bilginin etkisi büyük olabilir. Bu yüzden içindeki pusula kadar hayatın akışıyla gelenlere de dikkat et. Ta ki 'İşte bu' diyene kadar!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Mars'ın Neptün ile kare açısı, bir sis perdesi oluşturuyor. Ancak bu sis perdesinin ardında, duygusal derinliğini artıracak bir durum yatıyor. Belki de hiç beklemediğin bir konuşma, seni partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirecek bir yakınlığa götürebilir. Tabii bir anda ortaya dökülen sırlar, itiraflar ve derin tutkulu bir aşkla bağlanma isteğine evet diyebilirsen. Peki, sence aşka kök salmaya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…