8 Aralık - 14 Aralık Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Aralık - 14 Aralık haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Merkür, bu hafta burcuna adım atıyor. Bu geçişin enerjisi ise hem bedenini hem de ruhunu güçlü bir şifa akışıyla dolduruyor. Belki de son zamanlarda biraz halsiz hissettin, belki de bir süredir geçmeyen küçük rahatsızlıkların canını sıktı. Ama bu hafta, tüm bu durumlar çözülme eğiliminde.

Zira Merkür'ün enerjisi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyor. Bu hafta, kendini daha enerjik ve canlı hissetmeye başlayabilirsin. Belki de uzun süredir üzerinde çalıştığın bir sağlık hedefine ulaşabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

