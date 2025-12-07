Sevgili Yay, Merkür, bu hafta burcuna adım atıyor. Bu geçişin enerjisi ise hem bedenini hem de ruhunu güçlü bir şifa akışıyla dolduruyor. Belki de son zamanlarda biraz halsiz hissettin, belki de bir süredir geçmeyen küçük rahatsızlıkların canını sıktı. Ama bu hafta, tüm bu durumlar çözülme eğiliminde.

Zira Merkür'ün enerjisi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyor. Bu hafta, kendini daha enerjik ve canlı hissetmeye başlayabilirsin. Belki de uzun süredir üzerinde çalıştığın bir sağlık hedefine ulaşabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…