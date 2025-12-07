Sevgili Yay, Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle birlikte, hayatın sahnesinde birçok değişiklik seni bekliyor. Enerjik, özgün ve benzersiz bir kişiliğe sahip olan sen, bu hafta çevrendeki insanların dikkatini çekmeye devam edeceksin. Kendine has konuşma tarzın ve fikirlerin, insanların seninle çalışmanın ne kadar keyifli olduğunu anlamalarını sağlayacak. Bu durum, belki de kariyerinde yeni bir sayfa açmanı sağlayacak. Yeni bir proje, yeni bir iş teklifi veya belki de beklenmedik bir terfi, kapını çalabilir.

Haftanın ortasına geldiğinde ise, kendi iç dünyanda bir netlik hissetmeye başlayabilirsin. Bu, kariyerinde hangi yöne gitmek istediğini belirlemene yardımcı olacak bir enerji olabilir. Hayatının gidişatını değiştirebilecek bu enerji, belki de karşına çıkan bir konuşma veya rastladığın bir bilgi ile tetiklenebilir. Bu yüzden, içindeki pusulanın yanı sıra, hayatın akışıyla gelen sürprizlere de dikkat etmen gerekiyor. Belki de 'İşte bu!' diyeceğin bir fırsat, tam da bu noktada karşına çıkabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…