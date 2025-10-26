Sevgili Yay, bu hafta Merkür'ün burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, iletişim ve düşüncelerini paylaşma konusunda enerjinin yükseldiğini hissedeceksin. Bu enerjiyi iş hayatına yansıtmak için harika bir dönemdesin. Yaratıcı düşüncelerinin ışığını özellikle sunumlarına, görüşmelerine ve toplantılarına yansıtmalısın. Bu ara hemen her günün sonunda 'Kendini ifade etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı', diyeceksin. Fikirlerini doğru ve etkili bir şekilde aktarmak ise kariyer basamaklarını hızla tırmanmanı sağlayacak.

Bu arada haftanın sonuna doğru rutin işlerinde ve günlük görevlerinde disiplinli olmanın önemi büyük. Planlı ve programlı hareket etmek, karşına çıkabilecek beklenmedik engelleri kolaylıkla aşmanı sağlayacaktır. Bu yüzden, başarı için iş arkadaşlarınla uyum içinde çalışmaya bak!

İşte aşktan haberler! Bu hafta duygular açığa çıkıyor... Zira, Merkür ile Neptün arasındaki üçgen açı, duygusal bir açıklığı da beraberinde getiriyor. Bu yüzden partnerinle içten, samimi konuşmalar yapmak, ilişkinin derinleşmesini sağlayacak. Ama tabii eğer bekarsan, bir anda gelen güçlü duygular seni ansızın aşka itecek. Aman dikkat, yüzeysel bir aşka büyük anlamlar yükleyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…