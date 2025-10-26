onedio
Yay Burcu right-white
27 Ekim 2025 - 2 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 27 Ekim - 2 Kasım haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Merkür'ün burcunda yaptığı dansla birlikte zihinsel hızın tavan yapacak! Düşüncelerin hız treni gibi akıp gidecek, fikirlerin birbiri ardına gelecek. Ancak bu durum, dikkatsizliğe sebep olabilir ve bu da küçük kazalarla karşılaşmana yol açabilir.

Bu yüzden, bu dönemde kendine biraz daha dikkat etmekte fayda var. Kısa molalar ver, biraz nefes al. Belki bir fincan sıcak çayın yanında kitabını oku, belki de sadece pencereden dışarıya bakarak kısa bir mola ver. Bu molalar, hem zihnin hem de bedenin için bir yenilenme olacak. Hafif esneme hareketleri yapmayı da ihmal etme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

