Sevgili Yay, Merkür'ün burcunda yaptığı dansla birlikte zihinsel hızın tavan yapacak! Düşüncelerin hız treni gibi akıp gidecek, fikirlerin birbiri ardına gelecek. Ancak bu durum, dikkatsizliğe sebep olabilir ve bu da küçük kazalarla karşılaşmana yol açabilir.

Bu yüzden, bu dönemde kendine biraz daha dikkat etmekte fayda var. Kısa molalar ver, biraz nefes al. Belki bir fincan sıcak çayın yanında kitabını oku, belki de sadece pencereden dışarıya bakarak kısa bir mola ver. Bu molalar, hem zihnin hem de bedenin için bir yenilenme olacak. Hafif esneme hareketleri yapmayı da ihmal etme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…