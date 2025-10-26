Sevgili Yay, bu hafta senin için oldukça duygusal bir rüzgar esiyor. Gökyüzünde gerçekleşen Merkür ve Neptün arasındaki üçgen açı, senin duygusal dünyanı da etkisi altına alıyor. Bu etkileşim, duygusal bir açıklığın kapılarını aralıyor ve belki de uzun zamandır içinde sakladığın hislerini dışa vurmaktan çekinme diyor.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle içten ve samimi konuşmalar yapmanın tam zamanı. Bu konuşmalar, ilişkinin derinleşmesine ve belki de yeni bir boyut kazanmasına yardımcı olacak. İçtenlikle konuşmanın ve duygularını ifade etmenin, aranızdaki bağı daha da güçlendireceğini unutma.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta bir aşk rüzgarı seni sarabilir. Belki de beklenmedik bir anda karşına çıkan ve seni derinden etkileyen biriyle tanışabilirsin. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var; bu ani ve güçlü duyguların seni yüzeysel bir aşka sürüklememesi... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…