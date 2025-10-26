Sevgili Yay, bu hafta bir enerji patlaması yaşayabilirsin. Çünkü gezegenlerin en hızlısı, iletişim ve zekanın efendisi Merkür, burcuna giriş yapıyor. Bu durum, düşüncelerini ve fikirlerini daha rahat ve etkili bir şekilde ifade etme yeteneğini artıracak. Kısacası, bu hafta seni durdurmak neredeyse imkansız olacak!

İş hayatında da bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmalısın. Özellikle sunumlar, toplantılar ve görüşmelerde, yaratıcı düşüncelerinin parlak ışığını tüm odanın görmesine izin ver. Bu dönemde, her günün sonunda kendine 'Kendimi ifade etmek hiç bu kadar keyifli ve kolay olmamıştı' dedirtecek birçok fırsat bulacaksın.

Haftanın sonuna doğru, rutin işlerinde ve günlük görevlerinde disiplinli olmanın önemi daha da belirginleşecek. Planlı ve programlı hareket etmekse karşına çıkabilecek engelleri kolayca aşmanı sağlayacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…