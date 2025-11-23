Sevgili Yay, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Venüs ve Jüpiter'in etkileyici üçgeni, iş dünyasında hedeflerini genişletmen için sana eşsiz bir fırsat sunuyor. Yeni insanlarla tanışma, yeni kapılar açma ve büyük projelere adım atma şansın bu hafta tavan yapacak. Özellikle yurt dışı bağlantılı işler, yayıncılık veya akademi ile ilgili konularda şansın oldukça yüksek. Bu da demektir ki, bu hafta kariyerini bir adım öteye taşıyacak önemli fırsatlarla karşılaşabilirsin.

Merkür'ün durağan etkisi ise, planlarını yeniden düşünmen ve yapılandırman gerektiğini işaret ediyor. Süreçlerin yavaşlaması ilk başta seni huzursuz edebilir. Ancak aslında bu durum, daha sağlam ve güçlü bir strateji oluşturman için sana eşsiz bir zaman tanıyor. Bu nedenle, sabırlı ol ve bu süreci en iyi şekilde değerlendir. Şimdi gücüne güç katma vakti.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs ve Uranüs'ün karşıtlığı, beklenmedik bir hoşlanma temasını gündeme getirebilir. Bir anda, sıradan bir sohbet sırasında kalbinin hızlanmasına neden olacak bir durumla karşılaşabilirsin. Bu sefer duyguların seni gerçekten şaşırtabilir, bu yüzden hazırlıklı ol. Zira, duygularına kapılıp pek de planlamadığın bir aşka yapılabilir ve bir anda macera aramaktan vazgeçebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…