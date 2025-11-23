Sevgili Yay, bu hafta senin için adeta bir enerji patlaması olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün en parlak yıldızları Venüs ve Jüpiter, seninle adeta bir göz kırpışı içinde iş dünyasında hedeflerini genişletmen için eşsiz bir fırsat sunuyorlar. Bu hafta, sosyal çevreni genişletme, yeni insanlarla tanışma, yeni kapılar aralama ve büyük projelere adım atma şansın adeta zirve yapacak.

Özellikle yurt dışı bağlantılı işler, yayıncılık veya akademi ile ilgili konularda şansın gökyüzüne doğru uçacak. Bu, senin için kariyerinde yeni bir sayfa açabileceğin, belki de hayatının dönüm noktası olabilecek önemli fırsatlarla karşılaşabileceğin anlamına geliyor.

Ancak, Merkür'ün durağan etkisi, planlarını yeniden düşünmen ve yapılandırman gerektiğini işaret ediyor. Süreçlerin yavaşlaması ilk başta seni biraz huzursuz edebilir. İşte bu, daha sağlam ve güçlü bir strateji oluşturman için sana eşsiz bir zaman tanıyor. Bu nedenle, sabırlı ol ve bu süreci en iyi şekilde değerlendir. Şimdi gücüne güç katma vakti. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…