24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

23.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 24 Kasım - 30 Kasım haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta gökyüzünde Venüs ve Uranüs arasında bir karşıtlık oluşacak. Bu karşıtlık, sana bir enerji sıçraması hissi verebilir ve bu durum, belki de spor salonuna gitme veya yeni bir fitness rutini başlatma düşüncenin önünü açabilir. Ancak heyecanına kapılıp aşırıya kaçmamanda fayda var. Bu enerji dalgalanmaları, kas çekilmelerine veya minik burkulmalara yol açabilir. Yani, kendine biraz daha fazla dikkat etmen gerekiyor.

Bunun yanı sıra, D vitamini eksikliğine bağlı olarak kendini daha yorgun hissedebilirsin. Bu durum, özellikle kış aylarında, Güneş ışığına daha az maruz kaldığımız zamanlarda daha da belirgin hale gelebilir. Bu yüzden, Güneş ışığından daha fazla yararlanmaya çalışmanı öneriyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

