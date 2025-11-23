Sevgili Yay, bu hafta gökyüzünde Venüs ve Uranüs arasında bir karşıtlık oluşacak. Bu karşıtlık, sana bir enerji sıçraması hissi verebilir ve bu durum, belki de spor salonuna gitme veya yeni bir fitness rutini başlatma düşüncenin önünü açabilir. Ancak heyecanına kapılıp aşırıya kaçmamanda fayda var. Bu enerji dalgalanmaları, kas çekilmelerine veya minik burkulmalara yol açabilir. Yani, kendine biraz daha fazla dikkat etmen gerekiyor.

Bunun yanı sıra, D vitamini eksikliğine bağlı olarak kendini daha yorgun hissedebilirsin. Bu durum, özellikle kış aylarında, Güneş ışığına daha az maruz kaldığımız zamanlarda daha da belirgin hale gelebilir. Bu yüzden, Güneş ışığından daha fazla yararlanmaya çalışmanı öneriyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…