Sevgili Yay, bu hafta aşk hayatını sallayacak bir gelişme seni bekliyor! Venüs ve Uranüs'ün gökyüzünde oluşturduğu karşıtlık, hayatına beklenmedik bir hoşlanma teması getirebilir. Kim bilir belki de sıradan bir sohbetin ortasında, hiç beklemediğin bir anda kalbinin hızla atmasına neden olacak bir durumla karşılaşabilirsin.

Bu sefer duyguların sana öyle bir şaşırtabilir ki, kendini bir anda bu durumun içinde bulabilirsin. Bu nedenle, her an her şeyin olabileceği bu haftada hazırlıklı olmanda fayda var. Belki de duygularına kapılıp planlamadığın bir aşka yelken açabilirsin. Bu beklenmedik aşk, belki de macera arayışını sonlandırıp seni daha sakin ve huzurlu bir limana çekebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…