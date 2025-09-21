22 Eylül - 28 Eylül Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu haftanın başını işaret eden Güneş, Terazi burcuna adım atıyor ve bu durum senin sosyal çevrende daha çok parlamana yardımcı olacak. Grup çalışmaları ve arkadaşlık ilişkileri bu hafta senin için ön plana çıkacak konular haline gelecek. Ancak Mars'ın Akrep burcuna geçişi, biraz daha içine çekilmene ve kendi kendine zaman geçirmene neden olabilir. Belki de bu durum, perde arkasında stratejik hamleler yapmanı sağlayacak.

Özellikle hafta sonuna doğru finansal konularda bir destek alabileceğini gösteren Güneş ile Plüton üçgeni seni bekliyor. Gelirlerini artıracak bir proje gündeme gelebilir, bu yüzden dikkatle planlama yapman iyi olabilir. Her şeyi enine boyuna düşünecek ve analitik verilere odaklanacak vaktin olacak. İlerlemeye ve başarıya odaklansan iyi edersin.

Aşk hayatında ise hafta ortasında Güneş ile Neptün karşıtlığı, partnerinin tavırlarını olduğundan farklı algılamanı sağlayabilir. Ancak hafta sonuna doğru Uranüs'ün devreye girmesiyle seni şaşırtacak gelişmeler yaşanabilir. Tabii eğer bekarsan bu açı, sıra dışı ve heyecan verici bir tanışmayı işaret ediyor. Kim bilir, belki de hayatının aşkıyla bu hafta karşılaşırsın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…