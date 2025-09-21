22 Eylül - 28 Eylül Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta Mars'ın Akrep burcunda ilerlemesi, enerjik ve savaşçı doğasını biraz daha gizemli ve derinlere çeken bir etki yaratıyor. Bu durum, ruhsal bir gerginlik oluşturabilir. Bu gerginlik ise bedenine yansıyarak kas spazmlarına neden olabilir. Yani, bu hafta biraz daha rahatlamaya ve stresi azaltmaya ihtiyacın olabilir.

Ama endişelenme, hafta sonuna doğru evren sana bir hediye gönderiyor: Güneş ve Plüton arasındaki üçgen! Bu güçlü ve dönüştürücü enerji, zihnini güçlendirme fırsatı sunacak. Bu sayede, bedeninin de yeniden toparlanma ve kendini yenileme şansı bulacak. Bu hafta sonu, kendini daha enerjik ve canlı hissetmeye başlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…