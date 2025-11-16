Sevgili Yay, bu haftanın ortasında meydana gelen Güneş ile Plüton arasındaki altmışlık etkileşim, özellikle eklemler ve omurga üzerinde bir hassasiyet oluşturabilir. Bu durum, genellikle enerjik ve hareketli yaşam tarzına biraz gölge düşürebilir. Ancak, endişelenmene gerek yok!

Zira, fiziksel olarak oldukça güçlü ve dayanıklı olduğunu biliyoruz. Haliyle bu durumu da kolaylıkla aşabilirsin. Ancak bu hafta biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Özellikle spor yaparken veya ağır bir şeyler kaldırırken, ani ve ısınmadan yapılan hareketlerden kaçınman gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…