17 Kasım - 23 Kasım Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 17 Kasım - 23 Kasım haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu haftanın ortasında meydana gelen Güneş ile Plüton arasındaki altmışlık etkileşim, özellikle eklemler ve omurga üzerinde bir hassasiyet oluşturabilir. Bu durum, genellikle enerjik ve hareketli yaşam tarzına biraz gölge düşürebilir. Ancak, endişelenmene gerek yok!

Zira, fiziksel olarak oldukça güçlü ve dayanıklı olduğunu biliyoruz. Haliyle bu durumu da kolaylıkla aşabilirsin. Ancak bu hafta biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Özellikle spor yaparken veya ağır bir şeyler kaldırırken, ani ve ısınmadan yapılan hareketlerden kaçınman gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

