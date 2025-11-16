Sevgili Yay, bu hafta gökyüzünün iki büyük gücü Merkür ve Uranüs, birbiriyle karşı karşıya geliyor ve bu durum, aşk ve ilişkiler dünyanda birtakım sürprizlerin kapını çalmasına sebep olabilir. Bu sürprizler, beklenmedik bir mesaj şeklinde olabilir, belki uzun zamandır beklediğin bir itirafı içerebilir ya da belki de ilişkindeki bazı belirsizliklerin aydınlanmasını sağlayabilir.

Bu durum, ilişkindeki temponun bir anda hızlanmasına neden olabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin bir adımı atman için gereken cesareti verebilir. İlişkinin bir sonraki aşamasına geçmeye var mısın?

Tabii eğer bekarsan, bu hafta aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Hiç aklında olmayan biriyle başlayan bir sohbet, aniden kıvılcımlar çıkarabilir ve belki de bu, aşk hayatında yeni ve heyecan verici bir dönemin başlangıcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…