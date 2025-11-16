Sevgili Yay, bu hafta senin için neşe dolu ve adrenalin yüklü bir dönem başlıyor. Güneş'in enerjisiyle dolup taşan Yay burcuna adım atması, kariyerinde yeni kapılar açıyor ve seni başarı merdivenlerinde birkaç basamak birden çıkartıyor. Ancak bu, sadece hafif bir ışık altında değil, aksine, tüm gözlerin üzerinde olduğu güçlü bir spot ışığının altında gerçekleşiyor. Bu enerji, seni harekete geçiriyor, hızlandırıyor ve 'Hey, ben buradayım, başarıya hazırım' demen için gerekli cesareti sağlıyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Güneş ve Plüton'un uyumlu birlikteliği, maddi ve profesyonel gücünü daha da artırıyor. İş değişikliği, beklediğin terfi, bir proje liderliği ya da yeni bir maddi fırsat, bu hafta kapını çalabilir. Unutma ki acele etmeden ve çekinmeden hareket etmek, çok kritik bir dönüm noktası olabilir. Bu enerjiler ile kariyerinde yeni bir sayfa açabilir, maddi ve profesyonel anlamda kendini daha güçlü hissedebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…