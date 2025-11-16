onedio
Yay Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 17 Kasım - 23 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Kasım - 23 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan verici geçecek gibi görünüyor! Güneş’in Yay burcuna adım atması, kariyerinle ilgili konularda seni ön plana çıkarıyor. Ancak bu, sadece hafif bir ışık altında değil, tam aksine, güçlü bir spot ışığının altında gerçekleşiyor. Bu enerji, seni harekete geçiriyor, hızlandırıyor ve 'Hey, ben buradayım!' demen için cesaret veriyor. 

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Güneş ve Plüton'un altmışlık oluşturması, maddi ve profesyonel gücünü daha da pekiştiriyor. İş değişikliği, terfi, bir proje liderliği ya da yeni bir maddi fırsat, bu hafta kapını çalabilir. Tabii acele etmeden, çekinmeden hareket ettiğinde, bu hafta senin için çok kritik bir dönüm noktası olabilir.

Gelelim aşka! Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığı sayesinde ilişkilerde sürpriz gelişmeler kapını çalabilir. Beklenmedik bir mesaj, bir itiraf ya da beklenmedik bir açıklık, ilişkideki temponun hızlanmasına neden olabilir. Tabii eğer bekarsan, hiç aklında olmayan biriyle aranda başlayan bir sohbet, aniden kıvılcımlar çıkarabilir. Bu hafta, aşk hayatında yeni ve heyecan verici bir dönemin başlangıcı olabilir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

