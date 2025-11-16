Sevgili Yay, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan verici geçecek gibi görünüyor! Güneş’in Yay burcuna adım atması, kariyerinle ilgili konularda seni ön plana çıkarıyor. Ancak bu, sadece hafif bir ışık altında değil, tam aksine, güçlü bir spot ışığının altında gerçekleşiyor. Bu enerji, seni harekete geçiriyor, hızlandırıyor ve 'Hey, ben buradayım!' demen için cesaret veriyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Güneş ve Plüton'un altmışlık oluşturması, maddi ve profesyonel gücünü daha da pekiştiriyor. İş değişikliği, terfi, bir proje liderliği ya da yeni bir maddi fırsat, bu hafta kapını çalabilir. Tabii acele etmeden, çekinmeden hareket ettiğinde, bu hafta senin için çok kritik bir dönüm noktası olabilir.

Gelelim aşka! Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığı sayesinde ilişkilerde sürpriz gelişmeler kapını çalabilir. Beklenmedik bir mesaj, bir itiraf ya da beklenmedik bir açıklık, ilişkideki temponun hızlanmasına neden olabilir. Tabii eğer bekarsan, hiç aklında olmayan biriyle aranda başlayan bir sohbet, aniden kıvılcımlar çıkarabilir. Bu hafta, aşk hayatında yeni ve heyecan verici bir dönemin başlangıcı olabilir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…