Sevgili Yay, bugün Ay'ın Oğlak burcuna yaptığı seyahatle birlikte, kariyerinde maddi konulara odaklanman gerekiyor. Kazanç ve harcamaların arasındaki dengeyi yeniden gözden geçirme zamanı geldi. Hani derler ya, 'parayı kıymetini bilen kazanır', işte bugün tam da bu sözün hakkını verme zamanı. Daha sağlam bir mali düzen kurma ihtiyacı hissediyorsun ve bu konuda emeğinin karşılığını almak için net adımlar atabilirsin.

Tam da bu noktada, söz konusu finansal meseleler olduğunda, sabır ve disiplinin başarıya giden yolda senin en büyük yardımcıların olduğunu unutma. Ay'ın enerjisi, plansız ve programsız hareket etmene engel oluyor. İşte bu sayede daha önce fark etmediğin bir maddi fırsat karşına çıkabilir. Bu fırsat, uzun vadeli bir güvence sağlayabilir ve finansal geleceğini güvence altına alabilir. Şimdi gözünü dört aç!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise güven teması baskın. Partnerinle maddi ya da geleceğe dair konular konuşulabilir. Ona güvenmeye ihtiyacın olduğu belli. Ama sahiden güvenmeli misin? Öte yandan eğer bekarsan, çalışkan ve ciddi bir kişi ilgini çekebilir. Aşkta yavaş ama sağlam ilerleme söz konusu. Çünkü bu kez aradığın geçici bir macera değil, kalıcı bir aşk ve sığınacak bir liman. Bu yüzden dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…